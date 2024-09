Ce relație avea Marcel Ciolacu cu fosta Securitate: „Am avut un frate mai rebel”. Cum se înțelege cu SRI, acum

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu, a delcarat joi, 26 septembrie, într-un interviu pentru HotNews.ro, că nu a avut nicio legătură cu fosta „Securitate”, relatând un episod în care casa familiei sale a fost percheziționată din cauza fratelui său, „mai rebel”.

„Am 56 de ani, nu am fost membru de partid în PCR, erau reguli clare privind familia, tata fiind ofițer. Nu am avut, în schimb am avut un frate mai rebel, cu păr lung și desene pe pereți și într-o zi a stat la șpriț cu colegii și au făcut plan să fugă în Iugoslavia. Am avut percheziții în casă”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Acesta a mai declarat că nu a fost membru al „Securității”, că nu a mers la întâlniri și că, în prezent, nu cere sfaturi politice serviciilor.

„Am o relație instituțională, cum e normal. Ca să iei decizii, trebuie să fii informat. În cazuri excepționale, am cerut eu lămuriri pe anumite aspecte. Nu am o relație de prietenie, pentru că eu cred foarte mult în funcționarea statului român”, a completat Ciolacu.

Acesta a mai spus că are un om special desemnat care se ocupă de „corespondența secretă” cu serviciile, însă nu a mai citit de vreo săptămână informările de la SRI, care în mare parte sunt pe tema războiului din Ucraina și a fondurilor europene.

