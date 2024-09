Ciolacu, atacat din cauza BAC-ului: ”Un premier care nu poate reţine nici măcar media ridică serioase semne de întrebare”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a transmis marţi, 3 septembrie, după ce premierul Marcel Ciolacu a afirmat că nu îşi aminteşte media de la Bacalaureat, că ”un prim-ministru care nu poate reţine nici măcar media ridică serioase semne de întrebare”.

Acesta a precizat că îşi doreşte ”un prim-ministru cu memorie bună, care îşi aduce aminte ce face, ce propune şi mai ales ce promite”.

”Prim-ministrul Guvernului României trebuie să reţină şi să poată opera cu foarte multe cifre: rata inflaţiei, rata şomajului, valoarea coşului minim pentru un trai decent, valoarea punctului de pensie, deficitul comercial, deficitul bugetar, nivelul investiţiilor străine directe, fondurile europene absorbite, fondurile europene pierdute, rata de creştere economică”, a scris Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.

Ciolacu: ”M-am săturat de această minciună”

Reacţia europarlamentarului liberal vine după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Parlament, că nu îşi aminteşte media de la Bacalaureat dar că va prezenta public diploma.

Premierul a precizat că a dat examenul imediat după ce a terminat liceul şi a luat o medie ”suficient de bună”.

”Nu ştiu în acest moment, o medie suficient de bună. (...) Staţi că nu v-am arătat nici diploma, aşa că o să vă dau şi media şi diploma. Nu ştiu nota, nu m-am uitat, o să mă uit. (...) Alegătorii vor şti acest aspect. (...) Am înţeles de la echipa mea că s-au făcut solicitări pe 544 (legea - n.r.), aşa că prefer ca autorităţile statului să dea răspunsu”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului după ce a fost întrebat cu ce medie a trecut examenul de Bacalaureat.

El a menţionat că a dat Bacalaureatul în 1986, când a terminat liceul.

”M-am săturat de această minciună. M-am săturat de minciuna că nu am muncit până la 38 de ani. (...) Şi licenţa am luat-o cu aproape 9, şi Bacalaureatul. Am luat Bacalaureatul imediat cum am terminat liceul, nu am luat la facultate, m-am dus în armată, cum am terminat armata m-am dus şi am muncit. E deja jignitor ce se întâmplă în această perioadă. Sunt om la fel ca şi dumneavoastră, nu am furat, nu am dat la nimeni în cap, am chiulit de la şcoală ca fiecare dintre noi, am terminat liceul la timpul potrivit”, a mai afirmat Ciolacu.

