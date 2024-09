Inspectoratul Școlar Buzău a confirmat că premierul Marcel Ciolacu a promovat examenul de Bacalaureat în anul 1986, imediat după absolvirea liceului.

Sursa citată a confirmat, într-un răspuns la solicitarea Mainnews.ro, și că media obținută a fost 7,03.

Potrivit reprezentanților instituției, cotorul diplomei se află în arhiva Colegiului Național „Mihai Eminescu” Buzău.

Luni, în timpul unei conferințe de presă, Ciolacu a evitat să ofere un răspuns referitor la media de la BAC, menționând că nu și-o amintește.

”Nu știu în acest moment. Am o medie suficient de bună. Stați că nu v-am arătat nici diploma. Așa că o să vă dau și media și diploma. Nu știu pe de rost. Nu m-am uitat. O să mă uit. Nu cred că ați avut vreodată un prim ministru, ca și partener de dialog, care să stea în fața dvoastră la 2-3 zile, să vă răspundă la toate întrebările. Deci categoric veți avea și acest răspuns. Am înțeles că s-a făcut un 544 așa că prefer ca autoritățile statului să dea răspunsuri”, i-a răspuns premierul unui jurnalist.

Ads

”Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat şi cu crescătorii de oi, m-am dus acasă şi am avut proasta inspiraţie să dau drumul la televizor şi să văd ştirile. Normal că toate ştirile au început că eu nu am ştiut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani. l-am luat cu media 7,03. Iar dacă tot am căutat, am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media 9”, declara, marți, Marcel Ciolacu.

Ulterior, șeful guvernului a anunțat că media sa la examenul de Bacalaureat a fost 7,03. Ciolacu a povestit la România TV că, în liceu, a rămas corijent pe toamnă la Economie politică.

Ads