Premierul Ciolacu, precizări despre afacerea nepotului său, parțial finanțată prin PNRR: ”Nu am intervenit pentru el”

Premierul Marcel Ciolacu susține că nu este implicat în afacerea cu parcuri fotovoltaice a nepotului său Mihai Cristian.

”M-a întrebat când s-a apucat. Nu este nimic ilegal, i-am spus că nu are de ce să se ferească sau să păcălească făcând pe numele altuia”, a declarat Ciolacu pentru G4Media.ro.

Două firme la care Mihai Cristian Ciolacu este asociat apar pe o listă provizorie a Ministerului Economiei ca posibile destinatare ale unor ajutoare de stat de circa 110 milioane de lei provenite din fonduri PNRR.

”De câțiva ani, cu un prieten de-al lui, încearcă să construiască această afacere. M-a întrebat când s-a apucat. Nu este nimic ilegal, i-am spus că nu are de ce să se ferească sau să păcălească făcând pe numele altuia. Eu niciodată nu am intervenit sau am dat telefon să intervin pentru el undeva. Dacă se dovedește așa ceva, plec din funcție. Știu că a muncit și muncește foarte mult”, a declarat premierul Marcel Ciolacu pentru sursa citată.

La rândul său, Cristian Mihai Ciolacu a transmis că unchiul său ”Nu a fost implicat și nu are nicio legătură cu acest proiect”, explicând că acest demers a pornit de la faptul că: ”Partenera mea avea terenul și diverse firme au căutat-o pentru a obține superficie (cale de acces n.r.) pe ele. Așa mi-a venit ideea să facem noi proiectele, după ce am citit modelul de contract de superficie.”

La începutul acestei luni, Economedia.ro dezvăluia faptul că două societăți la care Mihai Cristian, nepotul premierului Marcel Ciolacu, deține câte 50% din părțile sociale, au depus proiecte la Ministerul Economiei ca să primească ajutor de stat de peste 110 milioane lei din fonduri PNRR pentru producția de energie eoliană și solară. În acest moment, proiectele celor două companii sunt aprobate în evaluare, în etapa de precontractare.

