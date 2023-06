Premierul Marcel Ciolacu a postat duminică, 18 iunie, un mesaj în care își prezintă, pe scurt, trecutul.

”Viața mea până la intrarea în politică este la fel ca viața multor români după Revoluție”, a scris premierul pe Facebook.

Liderul PSD a precizat că a condus mașini second-hand din Germania și că a făcut mai multe firme încercând ”să străbată prin capitalismul sălbatic al anilor’90”.

”Mi-am luat apartament cu două camere pe strada Viitorului și am îndrăznit la un moment dat să-mi închid și balconul”, a mai scris Ciolacu.

Premierul a transmis că nu a făcut nimic de care să îi fie rușine.

”Pe scurt, am făcut ceea ce am crezut că este mai bine pentru familia mea! Nu mi-am făcut de rușine părinții. Nu am furat.

Nu am fugit de muncă, dimpotrivă!! La fel și acum, voi continua să muncesc pentru români și să-mi asum toate lucrurile pe care le fac!”, a conchis Ciolacu.

Mesajul a fost postat după ce presa a dezvăluit că din CV-ul său lipsește o lungă perioadă de activitate.

Ads