Salvarea pisicii personale din copac i-a adus premierului Marcel Ciolacu și fani, dar și contestatari. Cei mai mulți dintre aceștia din urmă l-au acuzat pe Ciolacu de faptul că s-ar fi suit în pom îmbrăcat cu un pulover/hanorac în valoare de 4.000 de euro.

La podcastul „The Stakeborg Talks”, moderat de Vlad Mercori, premierul a discutat, printre altele, și despre puloverul pe care l-a purtat în videoclipul în care a arătat cum și-a salvat pisica din copac.

El a declarat că a primit pulovărul cadou și nu știa cât costă.

"Puloverul este primit cadou de la niște colegi, normal că nu costă atât. Între timp m-am interesat și eu. Normal că habar nu aveam. Mai mult, mie nu-mi place, dar e călduros și l-am purtat în casă. Păi dacă el costa atât, eu îl purtam în casă? Sper că nu mă ceartă fiul meu. A venit pe la mine, el e mai solid decât mine, și i-am zis să îi dau un pulover și mi-a zis că nu îi place. Soția lui a zis: zici că e al lui bunicul. Și atunci l-am purtat în casă. Nu e atât (n.r. prețul). Nu e nici o treime, nici 25% din prețul despre care se spune", a declarat premierul.

Declarația despre pulovărul buclucaș o găsiți în videoclipul de mai jos la minutul 33:07

În același podcast, premierul a povestit și cât a pândit după pisică până s-o dea jos din copac.

"Trei ore am stat și am pândit pisica aia. Am sunat și la pompieri. Pentru ce e Tiktok-ul? Eu acolo trebuie să fac numai declarații politice? Stai, domnule, s-a urcat după pisică în timp ce la München era o nenorocire. Trebuia să las pisica să moară în copac, să îmi miorlăie mie în cap că nu știu ce se întâmplă la München?", a mai spus Ciolacu.

Declarația despre pisică o găsiți în videoclipul de mai sus la minutul 34:04

Piesa vestimentară, dacă nu este „contrafăcută", este o creație a casei de modă Loro Piana, o marcă italiană, preferată inclusiv de către președintele rus Vladimir Putin, dar și de fosta colegă de partid a premierului român, Laura Vicol, aflată în plin scandal „Nordis". Hanoracul lui Ciolacu ar face parte dintr-o colecție mai veche, probabil colecția de sărbători 2022, potrivit site-urilor de modă consultate de Ziare.com.

