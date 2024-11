Scandalul zborurilor plătite de Nordis. Reacția premierului Ciolacu la acuzațiile primite: „Nu am văzut până acum un astfel de document”

Marcel Ciolacu, liderul PSD, împreună cu alți membri ai partidului, ar fi efectuat o călătorie în 2022 pe Riviera Franceză, utilizând un avion aparținând Țiriac Air, care ar fi fost închiriat de dezvoltatorul imobiliar Nordis, actualmente implicat într-un scandal de fraudă, conform informațiilor furnizate de publicația G4Media, care a prezentat și un document în acest sens, relatează stirileprotv.ro.

Înaintea apariției documentului, atât Marcel Ciolacu, cât și Sorin Grindeanu au negat că ar fi călătorit cu o aeronavă închiriată de compania Nordis.

Întrebat de călătoria privată făcută în 2022 la Nisa, când era președintele Camerei Deputaților, premierul Ciolacu a declarat pentru sursa citată: „Unde? În Franța? În 2022 am fost eu în Franța? „Cred că mă confundați. Suntem mai mulți Ciolacu, de exemplu, în Constanța, jumătate din cartea de telefon e nume de aromân… Cred că mă confundați... vorbim totuși de bani publici.”

După apariția documentului, Ciolacu a spus: „În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu și-n călătorii cu WizzAir, am avut și cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viața mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Și eu, ca și toată lumea, am și o viață privată (...) nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context de campanie electorală.”

Ads

Premierul susține că nu știe dacă, alături de el, în cursa de Nisa se afla și Sorin Grindeanu.

„Nu știu, în acest moment. E acum trei ani de zile. Am dat toate facturile, toate chitanțele, toate biletele. În acest moment toată lumea îmi caută toate extrasele de cont. Le-am solicitat la bancă, pot să dau, să pun totul la dispoziție. Dar, repet, este viața mea privată. Am văzut că contracandidatul meu, dl Ciucă, mi-a cerut mie demisia. Nu știu din ce să-mi dau demisia, poate din funcția de român. Dânsul a folosit bani publici, la fel ca domnul Iohannis. Aici nu este diferența făcută. Ei au folosit bani publici. Domnul Iohannis a mers și a călătorit aiurea în tramvai pe bani publici, pe banii noștri. Și ai mei, și ai dumneavoastră. Domnul Ciucă a pus panouri de milioane de euro să-și promoveze o carte cu bani publici. Nu cu bani privați. Aici e o mare diferență.”

Ads