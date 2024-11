Marcel Ciolacu, deplânge situația campaniei electorale: „Mi-aș fi dorit să vorbim despre programe, despre idei. Nu văd ca lucrurile să se schimbe.”

Candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al României, Marcel Ciolacu, deplânge faptul că au trecut aproape trei săptămâni din campania electorală fără a se fi discutat, în spaţiul public, ideile şi programele propuse de candidaţi.

„Nu văd ca lucrurile să se schimbe, din abordările din acest moment. Eu consider că clasa politică nu a fost pe aşteptările românilor”, spune Ciolacu, în acest context.

„Eu îmi cer scuze, nu am nicio reţinere. Mi-aş fi dorit o campanie electorală în care să vorbim despre programe, despre idei, unde românii să poată face diferenţa între programele de guvernare, ideile venite de la fiecare administraţie şi toată această muncă de aproape un an şi ceva a colegilor mei ca să venim cu cel mai performant program de guvernare. Aproape nici nu am apucat să îl putem vorbi, mai avem o săptămână şi o zi până la primul vot. Nu văd ca lucrurile să se schimbe, din abordările din acest moment. Eu consider că clasa politică nu a fost pe aşteptările românilor”, a declarat, sâmbătă, la sediul PSD Galaţi, candidatul Marcel Ciolacu.

El consideră că „România are nevoie de o implicare a politicului în zona aşteptărilor românilor”.

„Iarăşi încercăm să împingem ura, iarăşi ne împărţim în buni şi răi, iarăşi creăm spaime imaginare şi ne vom trezi, după toată această campanie electorală, că România are nevoie, de fapt, de o stabilitate politică, România are nevoie cât mai rapid de un buget pentru anul viitor, România are nevoie de o implicare a politicului în zona aşteptărilor românilor. Dar Dumnezeu e mare şi poate, până la urmă, vom intra în această logică”, conchide reprezentantul PNL.

