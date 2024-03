Ciolacu elogiază femeile de afaceri din România: ”Firmele cu acționariat exclusiv feminin au o rată a profitului aproape dublă”

Femeile sunt un catalizator social inepuizabil, iar femeile de afaceri din România sunt un model de excelenţă în afaceri, în contextul în care firmele cu acţionariat exclusiv feminin au o rată a profitului aproape dublă faţă de companiile deţinute în totalitate de bărbaţi, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD.

Şeful Guvernului a participat, marţi seară, la Gala CONAF - 'Women in Economy' alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, liderul PNL, şi de liderul Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu.

Premierul şi-a început discursul prin a-i mulţumi preşedintei Maia Sandu pentru dârzenia de care dă dovadă ca om politic.

"Aş începe şi eu să-i mulţumesc unei doamne speciale, cu adevărat o doamnă dârză, puternică, care îşi apără poporul supus unui război, nu armat, unui război hibrid. Da, doamna preşedinte Maia Sandu, sunteţi cea mai dârză femeie pe care am cunoscut-o, cum este şi normal, după mama mea", a declarat Ciolacu.

El a punctat, apoi, că potrivit unui recent studiu realizat în România, firmele cu acţionariat exclusiv feminin sunt mai profitabile decât cele în care sunt acţionari doar bărbaţi.

"Mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră. Şi chiar am un motiv în plus în acest an - şi rog domnii să fie atenţi - conform ultimului studiu realizat în România, firmele cu acţionariat exclusiv feminin sunt semnificativ mai profitabile decât cele în care sunt acţionari doar bărbaţi. E drept, cu cifre de afaceri mai mici, dar au o rată a profitului aproape dublă faţă de companiile deţinute în totalitate de bărbaţi. Din punctul meu de vedere, am să vorbesc şi cu domnul ministru Boloş, ANAF-ul nu are ce căuta la aceste companii. Ca premier al României, asta este una dintre cele mai bune veşti. Dacă am avea încă pe atâtea companii înfiinţate şi administrate de românce, cred că ţara noastră ar avea şansa să producă cea mai mare creştere economică din Europa", a afirmat premierul Ciolacu.

El a anunţat că la viitoarele consultări pe care le va avea la Guvern cu reprezentanţii mediului de afaceri va cere ca femeile să fie reprezentate în proporţie de 50%.

"Vă sunt, aşadar, recunoscător pentru că în această seară am şansa de a fi alături de adevărata mină de aur a economiei româneşti şi de aceea vreau să vă anunţ că de azi înainte, la toate consultările pe care le voi avea cu reprezentanţii mediului de afaceri, voi cere ca femeile să fie reprezentate în proporţie de 50%. Mi se pare corect, dacă femeile antreprenor fac profituri mai mari decât bărbaţii, să aibă şi drept de reprezentare egală", a declarat Ciolacu.

În context, premierul a punctat faptul că este o decizie corectă cea care a fost luată în coaliţia de guvernare, alături de preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, ca în fruntea listei comune de la alegerile europarlamentare a social democraţilor şi liberalilor să fie o femeie cu o carieră solidă în spate construită în afara lumii politice.

"Mă bucur, sincer, că prin ce faceţi în ultima vreme ne obligaţi pe noi, bărbaţi, care suntem vremelnic decidenţi politici, după cum ne-a arătat doamna Maia Sandu, să construim o altă masă, o masă mai mare, mai primitoare şi mai echitabilă, în care nu există femei şi bărbaţi, o masă la care să fie doar parteneri egali în realizarea unor politici sociale şi economice vitale pentru dezvoltarea României. Ştiu că atunci când tratezi cu respect şi acorzi încredere, răspunsul şi mai ales rezultatul muncii sunt impresionante. De aceea ştiu că am luat decizia corectă atunci când am propus, împreună cu preşedintele Nicolae Ciucă, ca în fruntea listei de la alegerile europarlamentare a Partidului Social Democrat şi a Partidului Naţional Liberal să fie o femeie cu o carieră solidă, construită în afara lumii politice", a declarat Ciolacu.

Liderul social-democrat a subliniat că el crede cu tărie în această alegere.

"Chiar dacă sunt cu siguranţă mulţi cărora asta li se va pare un moft, eu cred cu tărie. Este un semnal important pentru România. Este un pas concret pentru viitor, în care egalitatea de gen şi de şanse să nu mai fie deziderate, ci realităţi. Şi avem toate motivele să fim optimişti. Zilele trecute citeam o analiză potrivit căreia România are cele mai mici diferenţe salariale din Uniunea Europeană, aşa cum s-a mai spus în seara aceasta, între bărbaţi şi femei, de doar 4,5% Şi-mi spunea doamna preşedinte Cristina Chiriac (a CONAF n.r.) că în Germania este de 25%. Aceasta este calea de urmat pentru a avea o societate mai dreaptă şi mai echilibrată, în care coeziunea socială să reprezinte o valoare fundamentală. Stimate doamne antreprenor, ca lider al unui partid politic românesc, sunt convins că femeile sunt un catalizator social inepuizabil, iar dumneavoastră, femeile din această sală, sunteţi un model de excelenţă în afaceri", a declarat Ciolacu.

El a punctat şi faptul că reprezentantele CONAF reprezintă un model şi pentru implicarea în cauzele sociale importante, precum sănătatea şi educaţia, dând ca exemplu programul CONAF 'Pactul pentru Tineri', una dintre cele mai ample şi mai serioase iniţiative privind reducerea abandonului şcolar din România.

"Este încă o dovadă că în firmele fondate de femei există mai multă empatie faţă de angajaţi şi faţă de problemele acestora, dincolo de profesie, din viaţa de zi cu zi, mai multă empatie faţă de adevăratele probleme ale României. Închei cu vorbele uneia dintre femeile ajunse la conducerea marilor companii americane de tehnologie, dominate până atunci de bărbaţi: 'În viitor, nu vor mai fi femei lider, vor fi doar lideri'. Vă mulţumesc şi vă admir pentru tot ceea ce faceţi zi de zi atât în companiile dumneavoastră, cât şi în proiectele sociale derulate. Aşa arată adevăraţii lideri de care România are nevoie", a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.

