Ciolacu o ține pe-a lui, românii au dus-o bine cu el premier. Recomandări pentru Guvernul Bolojan. "Economia ţării poate creşte"

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a comentat vineri, 5 septembrie, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE, la egalitate cu Croația și puțin sub Danemarca.

Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei, pentru că doar așa, această guvernare probează că are încredere în economia României.

”Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiții și nu panichezi populația și firmele vorbind doar despre concedieri și austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a țării și consumul intern, economia țării poate crește. Eu nu am privit banii cheltuiți pe autostrăzi, spitale sau proiecte locale de alimentare cu apă și gaze drept riscuri la adresa deficitului bugetar! Consider în continuare că asemenea proiecte de investiții sunt obligatorii, fiindcă produc efecte de multiplicare economică pe termen lung”, subliniază fostul premier.

Marcel Ciolacu prezintă un exemplu despre un efect major și rapid al unei investiții într-un domeniu strategic, ușor de înțeles, arătând că, anul trecut, guvernul pe care l-a condus a acordat fermierilor români granturi de 2 miliarde de euro din fonduri europene și 1,5 miliarde de euro de la bugetul național.

”Efectul este că așteptăm anul acesta un record absolut al ultimilor 30 de ani atât în producția culturilor de toamnă, cât și în zootehnie. Ceea ce poate va fi o ancoră solidă pentru economia noastră și în al treilea trimestru din 2025”, declară social-democratul.

”Concluzia este că România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Știu că la asta au lucrat colegii din PSD și că îl vor prezenta în perioada următoare. Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern și pus rapid în practică, pentru că doar așa această guvernare probează că are încredere în economia României”, mai scrie Ciolacu în mesaj.

