Liderii coaliţiei de guvernare, premierul Nicolae Ciucă şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu, au transmis vineri, 15 aprilie, un mesaj comun, după depunerea în Parlament a legii offshore.

Mesajul arată că proiectul deblochează investiţiile din Marea Neagră, asigură independenţa energetică a României şi reduce dependenţa de gazul rusesc, prin stimularea investiţiilor în extracţia de gaze naturale. Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase în a doua parte din acest an, se mai arată în mesaj.

Premierul Nicolae Ciucă şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu afirmă că aceasta lege deblochează investiţiile din Marea Neagră şi reduce dependenţa de gazul rusesc, oferind României şansa de a deveni lider regional iar românilor acces la gaze mai ieftine.

”Legea offshore reduce dependenţa de gazul rusesc”, se arată în mesaj, precizându-se că această lege este o prioritate a Coaliţiei, este depusă în Parlament şi au o majoritate care înţelege importanţa acestor investiţii, legea urmând să fie adoptată cât mai repede.

Proiectul asigură independenţa energetică a României şi reduce dependenţa de gazul rusesc, prin stimularea investiţiilor în extracţia de gaze naturale. Legea depusă stabileşte un regim fiscal competitiv în aşa fel încât împărţirea veniturilor să se facă într-un procent aproximativ de 60 % (statul român) – 40% (investitorul).

Foarte important este că ”legea asigură stabilitatea şi predictibilitate legislativă pentru investitori în offshore în Marea Neagră, precum şi în onshore de mare adâncime (exploatări pe uscat, de mare adâncime).

”Ce trebuie să reţinem: Primele gaze din Marea Neagră, în a doua parte din acest an. Primele gaze din Marea Neagră vor ieşi în a doua partea a acestui an şi aici vorbim de o producţie de circa 1 miliard de metri cubi anual – Investitorii de la Black Sea Oil and Gas sunt în fază avansată a lucrărilor, având deja procesul verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor”, se arată în postare.

Legea stabileşte acelaşi cadru fiscal pentru investiţii offshore şi onshore de adâncime, practic urgentând investiţiile onshore de la Caragele, judeţul Buzău, cel mai mare zăcământ de gaze descoperit în ultimii 30 de ani în România.

”La zăcământul Caragele estimăm începerea exploatării la începutul anului 2024. La perimetrul Neptun Deep vor începe lucrările anul viitor şi primele gaze naturale vor veni cel mai devreme la sfârşitul anului 2026 – începutul anului 2027”, spun liderii coaliţiei.

”Ce va obţine România de pe urma acestei legi? Independenţă şi securitate energetică: România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-şi producţia cu mult peste necesarul actual de consum intern, dar şi timp suficient să se pregătească pentru a dezvolta industrii care să consume gazul în ţară. De asemenea, ţara noastră va deveni un furnizor de securitate energetică regională. Este evident că atunci când oferta de gaze va fi mai mare decât cererea de pe piaţa internă oferta va scădea, iar românii vor benefica de preţuri mai mici”, se mai menţionează în mesaj.

