Liderul PSD care l-a elogiat pe Ciolacu spunând că ”are o inteligenţă peste medie” vine cu precizări: ”Nu i l-am măsurat eu, că nu mă pricep”

Secretarul general al PSD, care recent l-a elogiat pe preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, spunând despre acesta că are „o inteligenţă peste medie”, a făcut marți, 13 august, mai multe precizări cu privire la acea declaraţie.

Paul Stănescu a fost întrebat de jurnaliști la ce anume s-a referit când a afirmat că preşedintele PSD Marcel Ciolacu are un coeficient de inteligenţă peste medie, el fiind solicitat să precizeze dacă s-a referit la media IQ-ului din PSD sau din politica românească, în general.

„La media, în general, media umană, că nu fac eu medie PSD. Media umană m-am referit Marcel Ciolacu are un IQ foarte ridicat. Nu i l-am măsurat eu, nu l-am măsurat eu, că nu mă pricep, dar are. Şi experienţă politică foarte multă”, a afirmat Paul Stănescu.

”Marcel Ciolacu are calităţi de premier şi am spus lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, poate o să spuneţi că sunt subiectiv, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie. Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun. Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-a văzut tentat să facă rău cuiva şi Marcel Ciolacu cred că va fi un preşedinte care va uni toţi românii”, afirma, în 5 august, Paul Stănescu.

