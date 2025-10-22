De la Palatul Victoria, la Buzău. Marcel Ciolacu vrea să candideze la șefia Consiliului Județean

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 22:44
Marcel Ciolacu FOTO Facebook/Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, fostul premier PSD al României, a declarat miercuri, 22 octombrie, că este decis să ceară votul organizației PSD Buzău, la conferința de sâmbătă, 25 octombrie, pentru a candida la președinția Consiliului Județean Buzău. Până în acest moment, Marcel Ciolacu nu are niciun contracandidat.

Postul de șef al CJ Buzău este vacant după ce Lucian Romaşcanu, câştigător la localele din 2024, a demisionat pentru a merge la Curtea Europeană de Conturi, iar fostul premier este decis să-l ocupe, scrie G4Media.ro.

În prezent, șef interimar la Buzău este tot un social-democrat, Adrian Petre, care este de fapt vicepreşedintele Consiliului Județean.

Guvernul urmează să aprobe în ședința de joi, 23 octombrie, proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primari în unele circumscripții electorale.

Astfel, data alegerilor locale parțiale menționate va fi stabilită pentru 7 decembrie 2025.

În afară de Consiliul Județean Buzău și municipiul București, se vor desfășura alegeri parțiale pentru primari în alte 12 circumscripții electorale din următoarele localități: comuna Retea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Sopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comuna Poienile de sub Munte, comuna Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).

Prin alt proiect de hotărâre va fi aprobat calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie.

'Programul calendaristic al acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile locale parțiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, ca dată pentru organizarea alegerilor în cauză, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 2 noiembrie 2025', se arată în nota de fundamentare a proiectului.

