Marcel Ciolacu, despre parteneriatul civil: „Am prieteni LGBT. Dar să nu intrăm în discriminare pozitivă”

Marcel Ciolacu a declarat joi, 26 septembrie, în cadrul unui interviu pentru HotNews.ro, că nu are nimic împotriva persoanelor din comunitatea LGBT, adăugând că are prieteni din această comunitate, care au și fost la el acasă.

Acesta este însă de părere că se creează o falsă temă a intoleranței și a spus că el crede în „familia tradițională”.

„Nu e prima dată când o spun. Eu am prieteni LGBT, eu am prieten care a fost la mine în casă cu partenerul de același sex, nu am nicio problemă. Singura mea problemă a fost că nu mă judeci pe mine. Da, eu cred în familia tradițională, așa sunt eu”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat dacă persoanele din comunitatea LGBT ar avea nevoie de un cadru legislativ care să le protejeze, acesta a spus: „De ce? Eu am o protecție suplimentară față de dânșii? Dar nu suntem egali? Să nu intrăm în discriminare pozitivă. Eu vă repet, nu am o problemă. Eu nu te judec, tu nu mă judeci. (...) Eu văd că minoritățile sunt reprezentate în Parlamentul Românesc. Deci, suntem cei mai toleranți. De ce să fie această temă falsă? Ce, eu mă iau după un tâmpit care iese la televizor și spune el tot ce-i trece prin cap?”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-a arătat neîncrezător în existența cazurilor în care partenerii de același sex nu sunt tratați ca atare, când vine vorba despre vizite în spital.

„Medicii sunt obtuzi să oprească acest lucru, să judece acest lucru? Haideți să lăsăm societatea să meargă singură înainte. Dacă venim cu legi de acum 20 de ani, o să batem pasul pe loc încontinuu”, mai spune el.

