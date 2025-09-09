"O declarație cretină". PSD reacționează dur după ce Boloș a dezvăluit că Ciolacu i-a spus "că-l doare în organul genital de deficit"

Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în guvernul condus de Marcel Ciolacu, în perioada iunie 2023 - decembrie 2024, a declarat luni, 8 septembrie, că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier cu privire la deficitul bugetar. Însă Ciolacu i-ar fi spus că "îl doare în organul genital de deficit".

Vicepremierul PSD, Marian Neacșu, a reacționat o zi mai târziu la declarația lui Boloș, spunând: "O declarație cretină, părerea mea".

Neacșu a fost, apoi, întrebat de jurnaliști dacă Marcel Boloș a mințit cu acea afirmație.

"Au fost făcute o serie de informări în ședințele de guvern, dar care cuprindeau, dincolo de măsuri economice, și o serie de chestii care erau cumva fantasmagorice, care au umflat artificial nivelul de venituri pe care trebuiau să le încaseze ANAF și chestii de factura asta.

Înainte de constituirea guvernului din decembrie, pe zonele preparative de construire a bugetului pe anul acesta, domnul Boloș ne-a prezentat o situație determinată de ce efecte economice ar avea Ordonanța Trenuleț.

Dacă nu mă înșel, cifra care ar fi trebuit să însemne economii realizate în urma aplicării acestei ordonanțe trenuleț era de 126 de miliarde și cu toate astea, deficitul cu care s-a încheiat anul a fost 8,6", a spus vicepremierul.

Și Marcel Ciolacu a negat că ar fi făcut această declarație.

„Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”, a spus fostul premier.

Declarația lui Marcel Boloș de luni, 8 septembrie, de la care a plecat totul:

„Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

Boloș a mai spus că „se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă”.

