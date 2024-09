Ciolacu, „omul din popor”. Strategia copiată parcă din „manualul de politică” al lui Popescu Piedone. „N-aveai cum să-l prezinți altfel”

Marcel Ciolacu încearcă să-și construiască în ochii alegătorilor imaginea de „om din popor”, cu griji obișnuite și ocupații normale, specifice oricărui om de rând. Marți, 3 septembrie, într-un interviu acordat România TV a declarat că nu poartă ceas la mână şi că se chinuie cu Iphone-ul său. Totodată, a clarificat zvonurile că ar avea pantofi Louboutin, spunând că nu sunt de firmă și că ar merge cu crocși la birou.

Nu ezită în niciun moment să-și exprime pasiunea pentru covrigi, un aliment de bază pentru românul de rând pe fugă. Astfel, anunță chiar că după alegeri se va duce într-o covrigărie pentru a învăța să-i facă. Strategia „omului de rând” a mai fost folosită cu succes în trecut, dar au fost și dăți în care nu a dat rezultate, cum a fost cazul lui Popescu Piedone la alegerile pentru Primăria București din 9 iunie.

Consultantul politic Adrian Zăbavă spune că, de cele mai multe ori, competiția prezidențială este „un concurs de popularitate”, dar pentru alegători există și noțiunea de „cu cine ne asemănăm mai mult”.

„Campania lui Marcel Ciolacu se adaptează la două lucruri. Atât la situația în context, cât mai ales la personaj. Ceea ce face, cred că face bine, sau cel puțin nu cred că există alternativă la chestia asta. Când ai de-a face cu un candidat, încerci ca pe baza a ceea ce el este, să pui lumina pe lucrurile care îl pot avantaja și să nu scoți la iveală lucrurile care îl pot dezavantaja, făcând din acest lucru, unul cât mai apropiat de dorința oamenilor”, a afirmat Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

El spune că președintele social-democraților are o șansă cu această strategie, având în vedere că societatea românească nu se uită neapărat la cariera sau studiile unui candidat.

„Dacă majoritatea societății românești și-ar dori un președinte ales meritocratic, în urma carierei profesionale, studiilor și așa mai departe, Marcel Ciolacu nu ar fi fost niciodată candidat, sau dacă ar fi fost candidat, strategia lui nu ar fi fost niciodată asta. Dar societatea românească nu vrea neapărat asta, iar, în consecință, Marcel Ciolacu are o șansă, iar strategia lui e asta”, a mai spus el.

Adrian Zăbavă crede că Marcel Ciolacu nu are o altă alternativă în ceea ce privește strategia.

„Altfel decât omul simplu nu aveai cum să-l prezinți pe Marcel Ciolacu, ținând cont atât de istoricul lui, dar mai ales de ceea ce poate să spună, pentru că această poveste a omului simplu nu este doar despre el, este despre cum se pune el în relație cu ceilalți actori de pe scena politică. Această poveste a omului simplu vine să contrabalanseze cu un model de președinte Klaus Iohannis, care nu a fost deloc un om simplu și care a nemulțumit o majoritate importantă a societății românești, în consecință trebuie să te poziționezi în antiteză”, a completat consultantul.

El mai punctează faptul că și Klaus Iohannis s-a plasat în antiteză cu fostul președinte Traian Băsescu, vânzând povestea „președintelui nejucător”, după ce toată lumea se săturase de președintele „jucător”.

„Klaus Iohannis a venit cu modelul alternativ și a vândut ”România bunului simț”, ”România lucrului bine făcut”, un președinte nu neapărat neimplicat, dar unul care să nu fie ce a fost. Până la urmă s-a dovedit neimplicat, așa că povestea câștigătoare care trebuie spusă acum este cea a unui președinte mai aproape de oameni, iar această simplitate a lui Marcel Ciolacu, coroborată cu un profil în antiteză cu Klaus Iohannis, dă ceea ce vedem noi acum”, a mai spus Zăbavă.

Analist: „Nu poți să transformi candidatul în ceva ce nu este”

Acesta completează spunând că, de regulă, consultanții și campaniile lucrează în limitele contextului și ale personajului. „Nu poți să transformi candidatul în ceva ce nu este”.

„Marcel Ciolacu e din peisaj întrucâtva. A reușit în toți acești ani să nu calce strâmb, să nu dea dovadă de lucruri care să contrazică povestea pe care o spune acum. Nu știm despre el lucrurile pe care le aflasem despre Liviu Dragnea, nu l-am privit niciodată pe Marcel Ciolacu ca pe un fel de baron cu averi imense, cu afaceri prin interpuși, nici nu l-am văzut în situații expus cu averi imense”, a adăugat consultantul.

Adrian Zăbavă este de părere că toți candidații vor să se pună în antiteză cu actualul președinte, Klaus Iohannis, care și-a atras antipatie prin comportamentul său.

„Atât Elena Lasconi, cât și George Simion, chiar și Șoșoacă, spun cam aceeași poveste din perspectiva asta. Există niște probleme poate la Mircea Geoană, în sensul în care felul acestea al lui, rangul său personal, îl face întru-câtva să semene cu Klaus Iohannis, dar și el vrea să combată lucrul ăsta prin prezență. Totuși, în comparație cu Klaus Iohannis, Mircea Geoană a făcut destul de multe și poate să combată chestia asta. Ce vreau să subliniez este că Ciolacu nu este singurul care încearcă să pozeze într-un om implicat, poate nu este singurul care vrea să pozeze în omul simplu”, a mai spus Zăbavă.

Acesta a adăugat că Elena Lasconi, deși este un alt tip de „om simplu”, vrea să spună aceeași poveste.

În ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, liderul și candidatul PSD la alegerile prezidențiale încearcă, pe cât posibil, să dea impresia unui om cu greutăți ca ale unui om de rând, cu plăceri simple și fără mofturi.

Ciolac susține că a început să muncească de la 19 ani de „l-a luat strechea”.

„(...) O singură dată, când am plecat la facultate, cu soţia, ni s-a dat tradiţionala oală cu sarmale să o car. Mergeam cu trenul. Trimiteam pe tren bagaje, sarmalele. Mirosea la conductor... Tot drumul de la Buzău la Bucureşti au mirosit sarmalele alea de te lua de cap. Eu din acel moment nu am mai luat mâncare de la mama mea. M-am dus, am muncit toată facultatea, mi-am întreţinut familia. Am principiile mele şi poate nebuniile mele. Nu am furat, nu am dat în cap, am muncit, mi-am construit viaţa, mi-am întreţinut viaţa, copilul”, a declarat Marcel Ciolacu marți seara, 3 septembrie, la România TV.

Ciolacu ține adesea să precizeze că este un om „simplu” pentru ca alegătorii să se poată identifica cu el, iar strategia aceasta, deși poate nu îi va aduce voturi în plus, îl va ajuta să păstreze electoratul de partea sa, consideră unii analiști politici.

