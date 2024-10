De ce Ciolacu nu poate câștiga în turul doi decât cu George Simion și ce ar obține liderul AUR din acest „blat”: „Ne jucăm cu focul”

De când Curtea Constituțională a admis contestația depusă pentru candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, scoțând-o astfel definitiv din cursa electorală de anul acesta, partidele, dar și opinia publică și analiștii, au reluat teoria conform căreia PSD face tot posibilul pentru a-i face „culoar” lui George Simon către un al doilea tur de prezidențiale, alături de Marcel Ciolacu.

Astfel, Marcel Ciolacu ar putea fi sigur de victorie, românii alegând să voteze cu el, „răul cel mai mic”, de teama tendințelor extremiste ale AUR, așa cum s-a întâmplat în al doilea tur prezidențial din 2000, între Ion Iliescu și C.V. Tudor. Rămâne însă întrebarea, dacă AUR face într-adevăr „blaturi” cu Ciolacu și PSD, ce are George Simion de câștigat din această „afacere”?

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că decizia Curții Constituționale în ceea ce o privește pe Diana Șoșoacă este una corectă și nicio altă instanță nu ar fi putut să o sancționeze pe fosta candidată la alegerile prezidențiale.

„Părerea mea este că nu e vorba de o intervenție a PSD și că ar fi trebuit luat în calcul lucrul acesta și că este pur și simplu o reacție la un fapt fără precedent. Diana Șoșoacă a atacat în mod clar Constituția și, mai mult decât atât, statul de drept, dar a și creat o tendință publică care era foarte periculoasă și care trebuia sancționată și nici o altă instanță nu putea să o facă”, a afirmat Cristian Pîrvulescu.

De asemenea, profesorul Pîrvulescu consideră că proiectul PSD care prevede reducerea atribuțiilor Curții Constituționale este, la rândul său, neconstituțional.

„Pe chestia asta, într-un mod cu totul și cu totul neinspirat, s-a declanșat un atac din toate părțile, în general anti-sistem, USR și extremă dreaptă împreună, dar și o parte a societății civile care, cred eu, nu înțelege rolul exact al Curții Constituționale. Deci, instituțional, Curtea a acționat așa cum trebuie și a intervenit așa cum trebuie în momente de genul acesta, cum s-a mai întâmplat cu alte curți. E adevărat, în cazul partidelor extremiste. Curtea germană, curtea slovacă, spre exemplu, au luat în decursul istoriei măsuri de genul ăsta”, a mai spus acesta.

În ceea ce privește comportamentele similare, reproșate de Curtea Constituțională Dianei Șoșoacă, care se regăseau și la George Simion, Cristian Pîrvulescu subliniază că acesta a fost mai „prudent”, iar pe numele său nu s-au făcut contestații la candidatură.

„Lumea zice că e un precedent pentru că libertatea de exprimare va fi afectată. Nu, pentru că CCR nu are atribuții decât la alegerile prezidențiale, în rest nu are atribuții, nu asta e problema, nu despre asta e vorba. Este vorba despre exemplul pe care îl vezi și despre faptul că un asemenea personaj poate candida la o funcție supremă în stat. Problema Curții nu este să stabilească dacă are sau nu șanse, să se uite peste sondaje, e să avertizeze că este un pericol și asta a făcut Curtea. Cine nu înțelege că asta trebuia să facă Curtea, din punctul meu de vedere este în eroare”, a mai spus politologul.

Profesorul Pîrvulescu precizează că George Simion și AUR ar avea de câștigat, dacă „blatul” ar fi într-adevăr unul real. Astfel, candidatul care ajunge în turul doi trage după sine și partidul la alegerile parlamentare, cu procente în plus estimate pe la 5-10% față de sondajele actuale.

„Foarte simplu, faptul că ajunge în turul 2 deja înseamnă pentru AUR un salt spectaculos, pentru că, v-am mai spus, candidații partidelor politice care vor intra în turul 2 vor trage după ei partidul. Deci, mă aștept ca partidele acestea să primească un plus față de sondajele actuale. S-ar putea ca PSD să nu poată să profite foarte mult, dar oricum, ceva ceva va simți și PSD. AUR sau USR, dacă intră în turul 2 pe 1 decembrie, vor avea în plus între 5-10% față de sondajele actuale”, a mai spus politologul.

Deși, în teorie, scenariul Iliescu-Vadim din anul 2000 s-ar putea repeta, în sensul în care oamenii să vină la vot pentru a vota „răul cel mai mic” în locul lui George Simion, profesorul Pîrvulescu explică că există și un risc.

„De exemplu, să ajungem în scenariu ăsta. Această teorie este dintr-odată justificată. Ce credeți că va face electoratul antisistem, care e mare, va vota cu Ciolacu? Există un risc foarte serios. Ne jucăm cu focul”, a subliniat politologul.

Dacă George Simion ar ajunge însă în turul al doilea de prezidențiale, AUR ar putea deveni indispensabil pentru formarea unei majorități parlamentare, însă, având în vedere că toate partidele tradiționale și USR se distanțează de partidul lui Simion, conceperea unei coaliții de guvernare s-ar putea dovedi un drum anevoios cu calcule foarte complicate.

Social-democrații dau de înțeles că singura majoritate pe care o pot face este cu PNL, în contextul în care sunt conștienți că nu ar obține destule voturi la parlamentare pentru a forma singuri majoritate sau pentru a coopta doar un partid mai mic, cum este UDMR, deși și acestora le dădeau de înțeles că ar putea colabora.

Dacă Nicolae Ciucă nu ajunge însă în turul al doilea, partidul său ar putea avea de suferit la parlamentare, fapt care ar putea da peste cap planurile continuării unei coaliții cu PNL.

Astfel, perspectivele unei noi majorități parlamentare care să dea guvernul în 2025 sunt condiționate de rezultatul primului tur al prezidențialelor.

