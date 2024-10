Marcel Ciolacu se vede președinte: „Așa vreau să fie condusă România / Nu sunt Iohannis!"

Premierul Marcel Ciolacu se visează președinte și, din această calitate, susține că va face pace pe scena politică.

Președintele PSD a transmis mesajul pacifist în cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, joi seara:

„Trebuie să ne vindecăm de ură. Dacă sunt mai clonțos mă votează lumea mai mult? Lăsați-mă în normalitatea mea! Eu așa vreau să fie condusă România, normal, să stea toată lumea la masă. Fiecare are dreptul la opinie", a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.

Premierul consideră că deja a început să facă pace cu unii politicieni.

„Vedeți oamenii cu care m-am înconjurat. Nu sunt niște oameni comozi, au opinii, îi respect pe toți colegii mei din Guvern, indiferent de culoare politică. Fiecare are opinie, nu e ceva forțat. Totul e trecător în viață. Important e ce lași în urmă", a mai precizat pentru sursa citată, șeful executivului.

De asemenea, Ciolacu a precizat că se poate împăca și cu cei mai aspri critici ai săi.

„Faptul că nu am ars nicio etapă, cumva m-a ferit de penibilul funcţiei publice şi am acumulat o experienţă, am văzut întreg tabloul. Dacă traversezi tot acest parcurs, atunci şi respecţi instituţiile statului. Fiecare instituţie are specificul ei, trebuie fiecare instituţie să o laşi să funcţioneze, nu să intri peste ea. Nu mi-am dorit şi nu sunt domnul Iohannis să imi doresc să fiu cel mai iubit dintre pământeni. Nu voi fi şi nici nu am aceste veleităţi. Cel mai frumos dintre urâţi se pare că sunt. Nu trebuiesc făcute aceleaşi greşeli", a mai comentat Ciolacu.

Cu cine ar urma să intre Marcel Ciolacu în turul 2 al alegerilor prezidențiale

Ciolacu a făcut aceste declarații la doar câteva săptămâni după ce la Congresul PSD, a lansat o serie de atacuri, ironii la adresa partenerilor de guvernare, cei din PNL.

Potrivit sondajelor de opinie, în primul tur al alegerilor prezidențiale, Marcel Ciolacu ar obține cele mai multe voturi. George Simion ar ocupa locul al doilea, la mare luptă cu Mircea Geoană și Elena Lasconi. Apoi, urmează Cristian Diaconescu și Nicolae Ciucă, potrivit cercetărilor sociologice.

