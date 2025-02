Marcel Ciolacu, după ce vicepreședintele SUA a criticat anularea alegerilor din România: „Autoritățile s-au angajat să organizeze alegeri libere și corecte”

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat vineri, 14 februarie, după ce cicepreședintele american J.D. Vance a criticat anularea alegerilor prezidenţiale în România, într-un discurs la Conferinţa Securităţi de la Munchen, în Germania.

Ciolacu spune că România va organiza alegeri libere și corecte.

„România rămâne un apărător al valorilor democratice pe care Europa le împărtășește cu SUA. Toate autoritățile din România s-au angajat să organizeze alegeri libere și corecte prin responsabilizarea cetățenilor și garantarea libertății de vot”, a transmis Ciolacu.

Romania remains a defender of the democratic values that Europe shares with the USA. All RO authorities are committed to organizing free & fair elections by empowering citizens and guaranteeing the freedom to vote.