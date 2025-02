Cât mai rezistă Marcel Ciolacu la Palatul Victoria?

În timp ce întreaga Uniunea Europeană fierbe de furie și indignare, după discursul rostit la Conferința de la Munchen de vicepreședintele SUA, JD Vance, alocuțiune care a luat la țintă și anularea alegerilor prezidențiale din România, autoritățile din țara noastră fiind incapabile, din decembrie până în prezent, să desfășoare o campanie de comunicare coerentă care să atenueze șocul acestei decizii fără precedent în istoria alegerilor democratice, în Parlamentul României forțele politice declarate a fi pro-Călin Georgescu pregătesc dărmarea guvernului Ciolacu prin moțiune de cenzură.

Însuflețită de succesul obținut prin inițierea procedurii de suspendare a președintelui Klaus Iohannis care, într-un final, a preferat să elibereze prin demisie scaunul de la Cotroceni, tabăra pro-Georgescu încearcă acum să dea o nouă lovitură de imagine care ar putea să complice extrem de mult jocurile politice în perspectiva alegerilor prezidențiale din luna mai. Moțiunea de cenzură intitulată ”Premierul NORDIS trebuie să plece” a strâns nu mai puțin de 125 de semnături de la parlamentarii AUR și SOS, însă pentru ca aceasta să fie adoptată și Guvernul Ciolacu să fie demis sunt necesare 233 de voturi.

Dacă pentru suspendarea lui Klaus Iohannis forțele pro-Georgescu au beneficiat și de sprijinul total al USR-ului condus de Elena Lasconi, de data aceasta, pe fondul degringoladei care s-a instalat în partid ca urmare a tensiunilor în privința susținerii candidaturii la alegerile prezidențiale a primarului Nicușor Dan, nu este încă foarte clar dacă aceștia vor încerca să pună umărul și la dărmarea Guvernului Ciolacu. În timp ce Elena Lasconi a pledat inițial pentru menținerea stabilității politice, spunând că nu vede oportun demersul opoziției de demitere a guvernului, Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, și-a contrazis șefa de partid argumentând în favoarea votării moțiunii inițiate de forțele pro-Georgescu din Parlament.

Chiar dacă parlamentarii USR ar decide să încalce consemnul dat de Elena Lasconi, ceea ce ar echivala practic cu pierderea de facto a puterii acesteia în partid, moțiunea de cenzură ar strânge doar 215 voturi, mult sub cele 233 necesare căderii guvernului. O situație care ar putea să dea startul unor jocuri de putere chiar în interiorul PSD, pe fondul stării de nemulțumire acumulate ca urmare a faptului că partidul nu va avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale. Surprize ar putea să vină, însă, și din rândul liberalilor care nu au văzut cu ochi buni instalarea lui Ilie Bolojan ca președinte interimar, iar o dărmare a guvernului Ciolacu ar reseta din temelii protocolul care stă la baza constituirii alianței de guvernare.

După ce în decembrie 2024 PSD a înregistrat cel mai slab rezultat din istorie la alegerile parlamentare și a ratat, de asemenea, în premieră turul doi al alegerilor prezidențiale, partidul pare complet anesteziat de șocul acestui dezastru electoral. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, scandalul Nordis, care vizează ilegalitățile comise de fosta deputată PSD, Laura Vicol și soțul acesteia, a torpilat întreaga conducere a partidului, atât Marcel Ciolacu, cât și liderii Sorin Grindeanu și Alfred Simonis fiind ”abonații” plimbărilor la Nisa, Madrid și Paris cu avioanele private închiriate de Nordis Travel.

Chiar dacă va rezista în fața acestei moțiuni de cenzură, din nevoia de a asigura țării o perioadă de stabilitate până la alegerea unui președinte legitim în fruntea statului, este destul de evident că timpul lui Marcel Ciolacu în fruntea guvernului și a PSD a expirat. Premierul și liderul celui mai important partid al țării suferă de PTSD (sindrom de stres posttraumatic), iar acest lucru devine vizibil pe zi ce trece prin postările total neinspirate și rupte de realitate pe care acesta le face pe rețeaua TikTok. Este adevărat, consilierii pot propune tot felul de idei trăsnite, însă decizia aparține liderului politic. Or, din comunicarea publică a premierului, bazată pe tot felul de filmulețe adolescentine, vedem că acesta nu mai are capacitatea de a lua decizii lucide.

Că PSD nu are la ora actuală un lider care să-i ia locul lui Marcel Ciolacu, toți cei care aveau pretenții de a accede la șefia PSD au mușcat cu nesaț din mărul otrăvit oferit cu multă generozitate de Laura Vicol, asta este o altă poveste. Poate doar tânărul europarlamentar Victor Negrescu s-ar califica în acest moment pentru conducerea partidului. Cu sau fără opțiuni de lider, valul schimbărilor va lovi și PSD. Iar pentru Marcel Ciolacu se întrevăd doar două opțiuni: fie o debarcare în forță, care îl va arunca definitiv în galeria liderilor politici de care nu își va mai aminti nimeni, fie o retragere controlată, mai întâi din fruntea partidului, apoi, după alegerile prezidențiale, și de la șefia guvernului.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

