Ciolacu cere verificări urgente în azilele pentru bătrâni: ”Sunt indivizi dezumanizaţi total. Vedem funcţionari publici complici”

Situația din azilele în care bătrâni erau torturaţi a fost dezbătută la Guvern, în urma întâlnirii premieru Ciolacu declarând că nu are nicio milă pentru „tăcăloşii” care au făcut astfel de lucruri.

„Ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert”.

„Nu am nicio milă pentru ticăloşii care au creat aceste azile ale groazei, iar faptul că aşa ceva a fost posibil ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert. Am văzut infractori sunt peste tot în lume, de asemenea ticăloşi, oameni dezumanizaţi total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru aşa ceva. La fel să vedem funcţionari publici complici care s-au vândut acestor ticăloşi. Avem trei priorităţi – toate centrele de copii, bătrâni trebuie verificate şi reanalizate toate autorizaţiile. Termenul va fi o săptămână sub coordonarea prefecţilor. Solicit autorităţilor toleranţă zero faţă de persoanele care au jefuit aceste persoane. În afara de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat şi bunurile şi casele”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică la Guvern.

El a adăugat că a stabilit cu ministrul Justiţiei Alina Gorghiu să fie soluţionate prioritar aceste cauze. Premierul a mai făcut apel la culte să se implice în favoarea persoanelor vulnerabile şi a adăugat că ministrul Muncii Marius Budăi va începe, de luni, discuţiile în acest sens cu reprezentanţii cultelor religioase.

„Am stabilit cu ministrul Justiţiei ca soluţionarea acestor cauze să fie o prioritate. Fac un apel către toate cultele din România, în primul rând către Biserica Ortodoxă Română pe tot ce ţine de latura socială, asistenţă în primul rând pentru persoanele vulnerabile. Faptele petrecute ne-au arătat o dezumanizare totală a acestor persoane cărora eu nu le pot spune oameni. Ministerul Muncii va sta de vorbă, începând de luni, cu toţi reprezentanţii cultelor, cu secretariatul cultelor şi cu ong pentru implicarea în această activitate”, a mai spus Ciolacu.

Şeful Executivului a mai afirmat că sistemul trebuie schimbat, iar de la începerea sesiunii parlamentare vor fi făcute modificări legislative, astfel încât nimeni să nu se sustragă răspunderii şi să îşi facă treaba în acest domeniu al îngrijirii persoanelor vulnerabile.

„Sistemul trebuie schimbat. E inacceptabil să avem persoane care îşi pasează vina una alteia. Vreau să clarificăm acest sistem din punct de vedere legislativ astfel încât să nu mai existe portiţe pentru nimeni. Cine nu înţelege să îşi facă treaba, să plece acasă. Nu mai vreau fugă de responsabilitate, ci vreau un sistem coerent, cu reguli clare în acest domeniu. Vorbim de copii, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, cele mai vulnerabile persoane. Sunt convins că se vor face modificările legislative în acest sens, în sesiunea parlamentară următoare”, a conchis Ciolacu.

