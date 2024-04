Ciolacu a vorbit cu vicepreședintele Turciei despre colaborarea militară: ”Pentru a putea asigura securitatea la Marea Neagră”

Premierul Marcel Ciolacu a avut, vineri, o întâlnire cu vicepreşedintele Turciei, Cevdet Yılmaz şi a precizat că a discutat cu acesta, printre altele, despre proiectele de colaborare cu antreprenorii turci şi a dat ca exemplu conducta de transport gaz natural Marea Neagră - Podişor, despre care a afirmat că este un proiect strategic pentru România, dar şi pentru întreaga regiune.

“Energia, transportul, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară, industria prelucrătoare şi altele reprezintă oportunităţi majore pentru ambele ţări. În acelaşi timp, consider prioritar să acţionăm în ce priveşte încurajarea investiţiilor în economia românească. Avem deja proiecte de colaborare cu antreprenorii turci, aflate în diverse etape ale implementării. Dintre acestea, aş menţiona conducta de transport gaz natural Marea Neagră - Podişor, un proiect strategic pentru România, dar şi pentru întreaga regiune”, a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul întâlnirii cu vicepreşedintele Turciei.

El s-a referit şi la buna colaborare în domeniul militar dintre cele două ţări.

“Un alt punct al discuţiilor noastre a vizat contextul de securitate actual şi modalităţile optime de cooperare, atât pe palier bilateral, cât şi ca aliaţii în cadrul NATO, pentru a putea asigura securitatea la Marea Neagră şi buna coordonare pe flancul estic al alianţei. I-am mulţumit domnului vicepreşedinte Yılmaz pentru participarea Turciei la misiuni de poliţie aeriană ale NATO pe teritoriul României, ceea ce contribuie semnificativ la demersurile de consolidare a posturii aliate de apărare şi descurajare pe flancul estic al NATO. De asemenea, am subliniat şi importanţa grupului naval de deminare Marea Neagră, România, Turcia, Bulgaria, în contextul actual de securitate, un exemplu concret al modului în care putem coopera pentru asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre”, a mai transmis premierul României.

Ciolacu a precizat că discuţiile cu oficialul turc au vizat şi războiul din Ucraina.

“Am discutat cu domnul vicepreşedinte şi despre situaţia de securitate şi implicaţiile războiului ilegal şi neprovocat pe care Rusia l-a declanşat împotriva Ucrainei. Am reafirmat sprijinul României pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Dar am vorbit de asemenea şi de procesul de reconstrucţie al Ucrainei. În acest context am discutat şi despre situaţia din Republica Moldova în actuala conjunctură şi-am pledat pentru menţinerea unui sprijin solid în eforturile Chişinăului de a rezista presiunilor hibride menite să inducă dezinformarea populaţiei în scopul afectării directe a stabilităţii sale”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, un alt subiect abordat de premierul României şi de Cevdet Yılmaz a fost situaţia din Orientul Mijlociu.

“În ceea ce priveşte perspectivele relaţiilor Uniunii Europene-Turcia, considerăm că Turcia este o ţară candidată şi un partener cheie al Uniunii Europene. Pentru România este importantă consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi Turcia în domeniile sectoriale de interes. Am discutat şi despre cele mai recente evoluţii din Orientul Mijlociu, exprimându-ne îngrijorarea faţă de riscul extinderii conflictului la nivel regional. Am reiterat condamnarea atacului iranian asupra Israelului, precum şi sprijinul României faţă de iniţiativele internaţionale care vizează soluţionarea crizei din Fâşia Gaza şi ameliorarea situaţiei civililor din enclavă. În acelaşi sens, am susţinut şi necesitatea asigurării libertăţii de navigare din Marea Roşie”, a mai declarat Marcel Ciolacu la finalul întâlnirii.

