Ciolacu, despre comasarea alegerilor: „Nu voi schimba calendarul electoral decât pentru întreg anul”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu va iniţia o modificarea a legislaţiei privind schimbarea calendarului electoral decât pentru întreg anul, şi nu ”pe bucăţi”. ”În momentul în care vom avea un program pentru toate alegerile, pentru tot anul electoral, în momentul acela este posibil să avem şi comasare”, a arătat el.

”În momentul în care vom avea un program pentru toate alegerile, pentru tot anul electoral, în momentul acela este posibil să avem şi comasare. Nu aş duce discuţiile în zona de negocieri politice. Eu îmi doresc, ca şi prim-ministru, să dau tot ce înseamnă modificare legislativă pe tot anul electoral, nu pe bucăţi, nu facem acum o comasare, pe urmă ne mai gândim cum facem abordarea alegerilor. Trebuie dat, dacă se modifică calendarul”, a declarat, miercuri seară, la Roma, Marcel Ciolacu.

El a explicat că românii, Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au un calendar al alegerilor, ”care este pe 9 iunie, pe 29 septembrie localele, ultima duminică din noiembrie turul I, ultima sâmbătă din noiembrie, pe data de 30, pentru că nu se poate pe 1 decembrie, alegeri generale şi prima duminică din decembrie, pe 8 decembrie, turul II”.

”Aşa este legea în acest moment şi aşa este calendarul conform legii. Este posibil… ştiţi că atunci oricum este 1 decembrie, se face punte şi nu putem pune alegeri în Ziua Naţională”, a adăugat el.

Ads

Întrebat dacă ar putea fi o prezenţă mai mică la vot fiind minivacanţa de 1 Decembrie, Ciolacu a răspuns: ”Nu”.

”Eu cred că românii doresc să…. Am intrat într-un joc de românii nu mai înţeleg nimic, din cauza că tot vorbim de comasări, nu luăm decizii în timp real, nu le-am explicat în fapt care sunt plusurile şi minusurile şi avem toate aceste discuţii interminabile, eu dacă aş fi alegător chiar m-ar deranja. În acest moment avem un calendar. Eu nu voi schimba calendarul electoral decât pentru întreg anul, eu nu voi iniţia… (…) s-au vorbit scenarii de comasare, nu s-a stabilit întreg calendarul, atunci rămâne pe legislaţie”, a afirmat premierul.

El a arătat o decizie ar trebui luată în aproximativ o săptămână – zece zile.

Răspunzând unei alte întrebări, Ciolacu a afirmat: ”Eu nu am spus de PNL, eu vă răspund că în acest moment eu ca şi prim-ministru, nu ca şi co-preşedinte al coaliţiei, nu am văzut un calendar coerent pentru toate alegerile din acest an. Când va exista acest calendar, atunci vom sta de vorbă şi vom face anumite modificări”.