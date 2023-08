Premierul Marcel Ciolacu afirmă, joi seară, că nu-i iubeşte pe liberali şi, cu siguranţă, nici aceştia nu-l iubesc pe el, dar problemele României trebuie rezolvate.

”Am încercat în această coaliţie - nu-mi pare rău nicio clipă, că într-un moment dificil al României, în prag de criză socială, cu criză economică (...) PSD a decis să facă...Eu vă spun un lucru: nu iubesc liberalii şi sunt foarte convins că nici liberalii nu mă iubesc pe mine, dar în acest moment trebuie către români”, a declarat, joi seară, Marcel Ciolacu, la România TV.

Acesta a precizat că atât el, cât şi Nicolae Ciucă sunt oameni responsabili. ”Suntem nişte oameni responsabili, avem datoria să ne ridicăm de la nivel de oameni politici la nivel de oameni de stat şi să luăm deciziile corecte pentru România”, a mai afirmat premierul.

Ciolacu a mai spus că Marcel Boloş este un om de bună credinţă şi un bun profesionist, dar nu are abilităţi de comunicare. ”Un singur lucru a greşit domnul Boloş – nu poţi să le faci pe toate singur”, afirmă premierul, precizând că-l susţine în continuare pe Marcel Boloş pe care l-a şi sunat după protestul de la Ministerul Finanţelor.

”Domnul ministru Marcel Boloş este un om de bună credinţă. Ca fiecare dintre noi are defecte. Este priceput, are şi bună credinţă, şi firică de Dumbezeu. Nu are acea parte de a comunica cu oamenii. Este compleşit în acest moment pentru că este o presiune foarte mare pe domnia sa şi pe ministerul pe care-l conduce. Un singur lucru a greşit domnul Boloş – nu poţi să le faci pe toate singur. Puterea trebuie întotdeauna să o împarţi”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul afirmă că-l susţine în continuare pe Marcel Boloş ca ministru al Finanţelor şi că nu cere nimeni nicio demisie. În plus, Ciolacu afirmă că l-a sunat pe Marcel Boloş după protestul de la Ministerul Finanţelor şi i-a cerut să comunice în continuare cu oamenii, pentru că nu se taie salarii