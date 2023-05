Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, 11 mai, la Summitul Romanian Business Leader, că rotativa premierilor va fi „lină şi aşezată, adăugând că a ajuns la o concluzie cu premierul Nicolae Ciucă privind viitorul guvern.

”Vă garantez că în continuare România o să aibă o stabilitate politică, cu tot ce vedem câteodată la televizor, cu tot ceea ce se întâmplă, avem şi noi, politicienii, limitele noastre şi cu adevărat, până în 1 iunie o să existe o rotaţie de prim-miniştri, dar o să fie una lină şi aşezată. Mai avem încă de închis unele detalii şi negocieri, dar face parte din fişa postului unui politician să negocieze”, a spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a arătat că a ajuns la o concluzie cu premierul Nicolae Ciucă. ”Am ajuns la o concluzie cu domnul premier Nicolae Ciucă, să încercăm să creionăm viitorul guvern în funcţie de persoane, nu de posturi şi încercăm să aşezăm cât mai potrivit oamenii cei mai competenţi şi cu randamentul cel mai bun guvernamental”, a spus liderul PSD.

Ciolacu a menţionat: ”Nu sunt adeptul unor guverne de tehnocraţi, pentru că aşa am fost crescut dar sunt ferm convins că şi în rândul politicienilor găsim oameni să facă faţă acestor provocări”.

El a precizat că s-au depăşit anumite crize suprapuse şi au devenit o perioadă lungă de timp ”pompierii de serviciu”. ”Acele vremuri au început încet încet să fie depăşite. Normal că, venind aceste crize suprapuse, a fost o notă de plată şi pentru trecut, pentru ce nu s-a făcut”, a arătat Marcel Ciolacu, precizând că şi atunci când a fost o creştere economică mai mare, statul s-a lărgit. ”A venit timpul ca statul să devină mai suplu, administraţia să fie mai suplă, sperăm să facem faţă provocării cu PNRR-ul, cu digitalizarea şi să depăşim momentul în care formularul electronic se depune la ghişeul 3 şi să învăţăm şi să nu mai căutăm să inventăm apa caldă”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a arătat că veştile bune sunt că ”au pe un trimestru o creştere economică mică, dar există şi varianta de intrare în recesiune, când nu este pe consum”, el arătând că această creştere este din investiţii, din şantierele mari. ”Ce nu am făcut de 30 de ani a devenit un avantaj economic, pentru că s-au pornit aceste şantiere mari în infrastructura majoră. Tot ce nu am reuşit în aceşti 30 de ani în infrastructura mare, în acest moment ne dă o plus valoarea economică”, a spus Ciolacu, adăugând că există o criză a forţei de muncă, în plan european.

”Prin dialog cu dvs o să încercăm să căutăm şi cu salarizarea şi cu salariul minim, poate şi cu anumite deduceri din venit (..) anumite deduceri astfel încât să impulsionăm un pic, să dezvoltăm serviciile” a declarat Marcel Ciolacu, afirmând că economia SUA, cât de dinamică este, se bazează în procent de 30 sau 40% pe serviciile publice şi servicii în domeniul privat, făcând astfel faţă la toate crizele şi revenindu-şi foarte repede. Preşedintele PSD a afirmat că se va schimba paradigma şi la noi.

”O să ne propunem dacă anul acesta avem 7% din PIB pe investiţii să mergem pe 10%”, a mai spus Ciolacu.