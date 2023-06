Ciolacu, la votul de învestire: „Fuga nu este în ADN-ul PSD! După 30 de ani, acest Guvern este pregătit să facă dreptate dascălilor”

Prim-ministrul desemnat Marcel Ciolacu a declarat joi, 15 iunie, în plenul reunit, că va livra ca premier ceea ce a promis pentru dascăli şi îşi asumă responsabilitatea guvernării.

„Vin astăzi în faţa dumneavoastră ca reprezentant al partidului care crede cu toată tăria în puterea oamenilor şi într-o Românie mai bună pentru toţi. O viziune pentru naţiune înseamnă în primul rând să nu uiţi poporul pentru care lucrezi şi pe care îl serveşti! Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa şi în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supravieţuire a valorilor care au stat la baza societăţii în care trăim. Economiile suferă, extremismul pune democraţiile sub presiune, iar regimurile autoritare îşi invadează vecinii. În plus, creşterea preţurilor la energie şi la alimente are un impact devastator asupra oamenilor. Toate aceste lucruri au făcut ca tensiunile sociale să crească. Şi am văzut în ultimele săptămâni cum diferite categorii sociale au coborât în stradă. Acestea sunt provocările. Sunt multe şi grele. Însă a fugi de responsabilitate nu este o opţiune pentru mine! Fuga nu este în ADN-ul PSD!”, a afirmat Marcel Ciolacu, în plenul reunit de joi al Camerei şi Senatului.

„Vin astăzi în faţa dumneavoastră să îmi asum un program de guvernare şi o echipă de miniştri cu care să depăşim toate aceste greutăţi!”, a mai spus Ciolacu.

Ads

„Vin dintr-un partid care şi-a asumat cele mai grele provocări ale istoriei noastre de după 1989. Tranziţia grea, dar şi aderarea la Uniunea Europeană şi NATO. Datoria mă obligă să fac un pas în faţă şi să îmi asum responsabilitatea atunci când societatea este frământată de probleme. Sunt hotărât să înfrunt problemele direct. Nu voi da niciun pas înapoi! Nu sunt perfect! Sunt om! Dar nu mi-e frică de greutăţi! Iar, ca viitor prim-ministru, voi face tot ce depinde de mine pentru ca niciunui român să nu-i mai fie frică. Frică de ziua de mâine! Frică de preţuri! Frică pentru sănătatea şi educaţia celor dragi! Mie nu îmi e teamă să duc România acolo unde îi este locul! Ştiu că am de partea mea istoria de luptă a poporului nostru. Valorile noastre puternice legate de familie şi tradiţii. Şi, mai ales, – am multă credinţă! Credinţa mea este în Dumnezeu şi în România! Trebuie doar ca şi noi, românii, să credem în viitorul ţării!”, a completat el.

Acesta a mai precizat că „România reală nu este cea de pe reţelele de socializare”.

Ads

„România reală este România oamenilor care muncesc din greu zi de zi. Şi care ştiu că dacă s-ar opri din muncă, fie şi pentru o clipă, atunci nu ar mai avea bani nici de facturi, nici de mâncare, nici pentru şcoala copiilor sau medicamentele părinţilor. România reală este cea care în care românii au speranţa ca, măcar o dată, să simtă că nu mai sunt pe cont propriu. Că acest stat nu este o junglă în care fiecare se descurcă cum poate. În care fiecare supravieţuieşte cum poate. Şi în care regulile sunt doar pentru cei slabi, niciodată pentru cei din vârf. România la care visează cei mulţi este cea în care eşti tratat cu respect atunci când îţi plăteşti taxele. Este lumea în care poţi să mergi decent pe o autostradă de la Bucureşti la Iaşi. În care poţi să mergi cu încredere într-un spital de stat. În care copilul tău învaţă la şcoală, nu doar la meditaţii. Şi în care ai suficienţi bani să faci, măcar o dată pe an, un concediu cu familia”, a mai explicat Ciolacu.

El a mai declarat că au fost făcute multe greşeli timp de 30 de ani şi de aceea profesorii au ajuns să îşi strige nevoile şi disperarea în stradă, însă îşi asumă livrarea a ceea ce a promis pentru dascăli.

Ads

„Aceasta este lumea pe care şi-o doresc românii! Aceasta este lumea pentru care au murit semenii noştri la Revoluţie! Aceasta este lumea pe care milioane de părinţi, copii, fraţi şi surori au căutat-o cu disperare peste hotare. Şi aceasta, cred eu, trebuie să fie România tuturor românilor! Acesta este România pe care trebuie să o construim noi acum! Suntem cu toţii de acord că, în anul 2023, profesorii nu trebuie să îşi strige nevoile şi disperarea pe străzi. Este evident că, începând cu anii '90, acest stat nu şi-a onorat contractul social şi a neglijat educaţia. Suntem aici din cauza greşelilor făcute timp de 30 de ani! Profesorii au obosit să tot spere că cineva le va reda demnitatea şi respectul cuvenit în societate. De aceea, când vina vorba de Educaţie, speranţa nu va fi o opţiune pentru mine. Ca prim-ministru, voi livra la milimetru ce am promis. Iar cea mai mare garanţie, dincolo de orice ordonanţe sau legi, este aceea că fac parte din partidul care a livrat deja şi medicilor ce a promis. Sunt pregătit să discut oriunde şi oricât cu profesorii pentru a găsi, împreună, soluţiile corecte la această problemă. După 30 de ani, acest Guvern este pregătit să facă dreptate dascălilor! Acesta este angajamentul meu ferm ca viitor prim-ministru!”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Ads

El a adăugat că viziunea unei naţiuni se construieşte doar punând educaţia pe primul loc.

„Dincolo de asta, trebuie să fim conştienţi că nu este vorba DOAR de bani. Banii daţi fără cap se vor risipi ca apa în nisip. Şi peste 4 ani vom fi în acelaşi loc. Trebuie ca specialiştii din educaţie, alături de profesori şi ministerul Educaţiei, să găsească un sistem prin care salariile să reflecte în mod corect respectul cuvenit meseriei, dar şi performanţa. Este nevoie de criterii. Profesorii care muncesc din greu trebuie răsplătiţi! Trebuie să câştige mai mult! Pentru că aşa este normal. România nu trebuie să mai aibă licee în care niciun elev nu ia BAC-ul. România nu trebuie să mai aibă în sistemul de Educaţie oameni cu 2 şi 3 la titularizare, care s-au făcut profesori doar pentru că n-au găsit altceva mai bun de făcut. Dar, pentru asta, trebuie să facem un sistem echitabil, performant şi avantajos pentru toţi profesorii care îşi fac datoria! Primul pas va fi ca salariul debutanţilor din Educaţie să pornească de la salariul mediu brut pe economie! Iar Educaţia să fie din nou un domeniu care să atragă cei mai buni oameni. Şi voi face asta pentru că EU cred că orice viziune pentru naţiune se construieşte doar punând Educaţie pe primul loc!”, a mai precizat preşedintele PSD.

Ads