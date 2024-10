Marcel Ciolacu, verdict în cazul problemei consumului de droguri în rândul tinerilor: ”Statul a fost total pe dinafară. Spun fără nicio reținere” VIDEO

Marcel Ciolacu, liderul PSD și premierul României, a declarat miercuri seara, 30 octombrie, la dezbaterea „Un președinte în fața națiunii” că a stat de vorbă cu tineri care au consumat droguri și că a ajuns la concluzia că ”statul român a fost total pe dinafară”.

De asemenea, Marcel Ciolacu a adăugat că vrea ca partea de prevenție și cea medicală să fie în subordinea Ministerului Sănătății, nu a Ministerului de Interne.

”Am stat de vorbă am vrut să fac acest lucru și am stat de vorbă cu tinerii care au consumat droguri sau sunt în tratament în acest moment. Și am constatat un lucru foarte clar și îl spun fără nicio reținere. Statul român a fost total pe dinafară în această problemă. Noi am făcut, de fapt, vreo două broșuri expirate, am lucrat cu jumătăți de măsură, n-am înțeles deloc fenomenul, pentru că n-am stat de vorbă cu acei copii. I-am transformat în infractori, ei având o problemă de adicție. În loc să ne focalizăm pe tratament, am făcut zeci de mii de dosare la niște tineri care au fost păcăliți într-un moment. Vreau să rup Agenția Națională Antidrog și o să o rup până voi pleca din funcția de prim-ministru. Toată partea de prevenție, partea medicală, nu trebuie să fie la Ministerul de Interne, trebuie să fie la Ministerul Sănătății”, a declarat Marcel Ciolacu.

