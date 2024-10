Covrigii, o necunoscută pentru Marcel Ciolacu. "Nu ştiu să fac şi nu am vândut niciodată"

Pentru Marcel Ciolacu, covrigii sunt o necunoscută. Premierul a declarat că nu ştie să facă şi nici nu a vândut niciodată acest produs. În cadrul unei emisiuni online difuzate miercuri seară, 23 octombrie, el a oferit detalii despre afacerile familiei sale, menționând că a deținut mai multe magazine de-a lungul timpului, dar că, după ce a intrat în politică, a ales să închirieze spațiile comerciale pe care le-a achiziționat.

”Nu ştiu să fac covrigi şi nu am vândut niciodată covrigi. Eu am avut mai multe magazine alimentare în tinereţea mea, am avut şi magazin de electronice, am făcut şi importuri, am făcut şi exporturi, am avut mai multe magazine alimentare, între care am avut, împreună cu soţia - şi soţia o gestionează în continuare - şi o patiserie. Care nu e o mare patiserie, să nu credeţi... eu aş fi renunţat de mai mult timp”, a explicat Marcel Ciolacu, miercuri seară, 23 octombrie în emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”. El a spus că acea patiserie funcţionează în continuare.

Revenind la politică, premierul a admis că, în ultimele trei decenii, statul ”a lălăit-o” în mai multe domenii, inclusiv în sport, infrastructura de transport sau sănătate. ”Noroc că avem acum PNRR-ul care ne impune un anumit ritm, să le terminăm până în 2026, că altfel o lălăiam în continuare”, susţine prim-ministrul.

”Mă interesează o lege bună a sportului. Este evident că suntem într-un impas. Este evident că statul a lălăit-o 30 de ani, dar nu e singurul domeniu. Am lălăit-o şi cu autostrăzile, am lălăit-o şi cu spitalele. Noroc că avem acum PNRR-ul care ne impune un anumit ritm, să le terminăm până în 2026, că altfel o lălăiam în continuare. O lălăiam în continuare şi cu astea”, a afirmat, miercuri seară, Marcel Ciolacu, într-o emisiune difuzată online şi moderată de Ovidiu Ioaniţoaia.

El a susţinut că e ”pentru prima oară când se creează un echilibru”.

Ciolacu e de părere că românii plecaţi din ţară nu vor reveni până când infrastructura de transport sau cea sanitară nu se vor dezvolta.

