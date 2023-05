Cum ar putea rămâne Gabriela Firea fără minister. Planul Guvernului pentru reducerea de portofolii și miza din interiorul PSD

Liderul PSD Marcel Ciolacu, dar și liderul PNL Nicolae Ciucă au anunțat marți, 16 mai, separat, că intenționează să pună pe masa coaliției de guvernare tema reducerii numărului de ministere. Potrivit lui Sorin Grindeanu, printre portofoliile care vor dispărea s-ar regăsi și Ministerul Familiei condus de către Gabriela Firea.

Marcel Ciolacu a precizat marți, după ședința de Consiliu Politic Național a partidului, că a fost mandatat la negocierile cu liberalii pentru reducerea numărului de ministere, de secretari de stat și a agențiilor guvernamentale. Acesta a susținut că este nevoie de o abordare „mai responsabilă” în noul guvern” și că va analiza importanța fiecărui minister.

„Colegii mi-au dat un mandat de a avea o discuţie cu fiecare ministru în parte pentru a face o analiză în funcţie de fiecare minister împreună cu preşedintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, în ceea ce priveşte componenţa şi numărul secretarilor de stat la fiecare minister, în funcţie de importanţa ministerului şi de oamenii care au făcut faţă până acum la aceste funcţii. Colegii mei au dat un mandat pentru reducerea numărului de ministere, de secretari de stat şi a agenţiilor guvernamentale. Decizia este că Guvernul viitor va avea mai puţine ministere”, a afirmat liderul PSD.

Ads

Un mesaj similar a venit și din partea liderului PNL Nicolae Ciucă, care a vorbit tot marți, după Biroul Politic Național al partidului despre reducerea numărului de secretari de stat, dar și reducerea numărului de ministere.

„Mandatul are două elemente principale şi anume menţinerea în protocolul semnat în 2021 şi desigur orice ieşire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră discutată de mai mult timp în partid este reducerea numărului de ministere, a numărului de secretari de stat. Practic iniţierea acestei decizii a PNL a fost luată în momentul în care prin ultima ordonanţă de urgenţă pe care am dat-o am redus cu 50% numărul de consilieri personali la nivelul demnitarilor”, a relatat premierul.

Ads

Firea ar putea rămâne fără minister

Unul din primele ministere pe care coaliția le-ar putea desființa este Ministerul Familiei, condus în prezent de către social-democrata Gabriela Firea. Informația a fost confirmată de către ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, care explica într-un interviu că susține reducerea numărului de portofolii în viitorul guvern, prin comasarea Ministerului Familiei într-un minister pentru Familie, Tineret și Sport. Totodată, Grindeanu s-a arătat și pentru includerea ministerului Turismului în cel al Economiei.

„Susţin o reducere a numărului de ministere. (...) Nu văd de ce am avea un minister al Antreprenoriatului, Turismului, când poate funcţiona foarte bine aşa cum a funcţionat în Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult să existe un minister separat Familie, Tineret, poate exista Familie Tineret şi Sport. Îmi voi susţine punctul acesta de vedere zilele următoare la posibilele negocieri”, a declarat Sorin Grindeanu într-un interviu pentru Digi24.

Ads

Miza din interiorul PSD

Totodată, surse politice au explicat pentru Ziare.com că Marcel Ciolacu și-ar dori-o plecată pe Gabriela Firea. De notat că, în urmă cu un an, secretarul general al partidului Paul Stănescu o arunca pe Gabriela Firea în cursa pentru prezidențiale. Cu toate astea, Ciolacu a intervenit rapid și i-a dat misiune lui Gabriela Firea să câștige alegerile din 2024 la Primăria Capitalei. Astfel, Firea a fost apoi exclusă din cursa internă pentru o candidatură la prezidențiale, deși anterior Ciolacu și Firea se luptau în presă prin diferite sondaje ale popularității.

Eventuala pierdere a Ministerului Familiei de către Gabriela Firea ar putea veni și ca o strategie a lui Marcel Ciolacu pentru a-și întări puterea din interiorul partidului, întrucât congresul PSD este programat anul acesta, cel mai probabil la scurt timp după ce Ciolacu va prelua funcția de premier. Relația dintre Ciolacu și Firea este departe de a fi una caldă, animozitățile fiind bine cunoscute în partid. Aceasta din urmă mizează pe sprijinul lui Paul Stănescu.

Ads

Conflict mai vechi cu Grindeanu

După afirmațiile lui Sorin Grindeanu privind Ministerul Familiei, Gabriela Firea a făcut drum, luni seara, 15 mai, la Realitatea Plus, post TV aflat în război cu Grindeanu. În timp ce Firea se afla într-o emisiune, pe burtierele postului rulau numeroase atacuri la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care televiziunea îl acuză că ar fi în spatele deciziei CNA privind suspendarea emisiei cu 10 minute.

Firea a mai avut un conflict cu Sorin Grindeanu în iunie 2017, când acesta din urmă era premier din partea PSD. Atunci, în calitatea de primar al Capitalei, Firea afirma că „nu mai îl consider prim-ministru” pe Grindeanu și îl acuza că angajamentele sale din fața Comitetului Executiv „s-au făcut praf și pulbere”.

„Nu îl mai consider prim-ministru. Atunci când a preluat guvernarea, metaforic vorbind, a fost fericit să aibă în spate un partid politic important, cel care câștigase alegerile (...) ulterior s-a decuplat de noi într-un timp destul de fulgerător. Am constatat după foarte puține luni că pur și simplu angajamentele luate în fața noastră, a membrilor Comitetului Executiv, s-au transformat în praf și pulbere. (...) Nu a participat la alegeri de prim-ministru, nu l-au ales românii, românii au ales PSD, care, într-un for de conducere statutar, l-a desemnat pe domnul Sorin Grindeanu (...).

Acest lucru i-am reproșat cu toții, și anume că a fost o persoană neadecvată pentru această postură, în sensul că nu a știut să coordoneze activitatea la nivel de Guvern. (...) Nu este posibil ca premierul unei țări să nu își facă timp să se întâlnească cu primarul Capitalei jumătate de an și cu parlamentarii de București și județul Ilfov”, afirma Firea, cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură împotriva lui Grindeanu.