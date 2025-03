Marcel Ciolacu, la cumpărat de mărțișoare ca la guvernare: "Nu am estimat corect costurile, am împrumutat bani și încă sunt dator" VIDEO

Marcel Ciolacu a postat pe contul său de TikTok un videoclip în care îl arată la cumpărat de mărțișoare pentru „fetele de partid și guvern”, cum el singur afirmă. Fără să vrea, a făcut și o analogie cu modul în care a guvernat, pentru că nu a estimat corect costurile și a trebuit să împrumute bani.

„Hai la mulți ani de 1 martie. Am fost însărcinat astăzi, responsabil și pentru fetele de la partid, pentru cei dragi și pentru fetele de la guvern. Vreau să vă spun cinstit, n-am estimat corect costurile, așa că am și împrumutat bani și încă sunt dator. Dar am și un îngeraș primit cadou, mai special” a spus Marcel Ciolacu în clip.

Datoria externă totală a României a înregistrat o creștere semnificativă la finalul anului 2024, atingând valoarea de 203,5 miliarde euro, o majorare de 20,3 miliarde euro față de anul precedent, potrivit datelor publicate joi de Banca Națională a României (BNR).

În detaliu, datoria externă a administrației publice a ajuns la 107,1 miliarde euro, marcând o creștere de 16,6% comparativ cu finalul anului 2023. De asemenea, soldul datoriilor deținute de societățile care acceptă depozite, cu excepția Băncii Naționale a României, a fost de 12,8 miliarde euro, o valoare apropiată de cea înregistrată la finele anului trecut, arată Ziarul Financiar.

În ceea ce privește structura datoriei externe, cea mai mare parte, respectiv 154,2 miliarde euro, reprezenta datorii pe termen lung, iar creditele intra-grup s-au ridicat la 49,2 miliarde euro. Datoria externă pe termen lung a crescut cu 12,7% față de decembrie 2023, ajungând la 154,4 miliarde euro, ceea ce reprezenta 75,9% din totalul datoriei externe.

În paralel, datoria externă pe termen scurt a ajuns la 49,1 miliarde euro, ceea ce reprezenta 24,1% din total, înregistrând o creștere de 6,3% față de sfârșitul anului 2023.

Deficitul bugetar a urcat la 0,58% din PIB în prima lună din acest an, comparativ cu 0,45% din PIB în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate joi, 27 februarie, de Ministerul Finanțelor (MF).

