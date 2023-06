Ciudățeniile din CV-ul noului premier Marcel Ciolacu. Cum se explică misterul licenței luate după 9 ani

Odată cu numirea sa în funcția de premier, liderul PSD Marcel Ciolacu și-a publicat o versiune actualizată a CV-ului personal după ce în versiunea de la Parlament există multe întrebări fără răspunsuri.

Noul premier a oferit declarații privind traseul său educațional și în ziua învestirii guvernului, dar fără să lămurească dacă a urmat studii postuniversitare fără a fi avut licența. Acesta a mai recunoscut că a picat la Facultatea de Drept și că a lucrat ca muncitor.

Conform informațiilor din CV-ul premierului din parlament, Marcel Ciolacu a început o facultate privată la 24 de ani, însă a dat examenul de licență abia nouă ani mai târziu. În noua versiune a CV-ului lui Ciolacu, apare o informație nouă cu privire la studiile sale. Mai exact, acesta ar fi absolvit în 1986 Liceul de Filologie-Istorice „Mihai Eminescu” din Buzău. În ce privește facultatea, Universitatea Ecologică din București a dezvăluit într-un răspuns pentru G4Media că Ciolacu a obținut diploma de licență în 2004. Cu toate astea, în noua versiune a CV-ului, apare termenul de „Licență” în 1995, când Ciolacu de fapt doar absolvise cursurile fără să susțină examenul final.

O altă modificare este la capitolul studii postuniversitare de specialitate, unde, în CV-ul din parlament, figurează că au fost începute în 2003, adică înainte de momentul susținerii licenței și terminate în 2004. În noua versiune, „perioada” studiilor este 2004. Noutate în CV-ul actualizat al premierului o reprezintă și perioada 1992 - 1998, unde Ciolacu susține că a fost atreprenor, administrator și asociat la mai multe companii private. Înainte de asta, între 1988 și 1990, liderul PSD a fost angajat la Întreprinderea Electronică Industrială București.

Ads

Explicațiile lui Ciolacu

Liderul PSD a explicat la Parlament că înainte de 1989 a picat examenul la Facultatea de Drept și apoi a făcut Armata.

„Am terminat liceul, mi-am luat Bacalaureatul, nu e niciun fel de problemă, am dat la Facultatea de Drept şi nu am intrat. Pe vremea mea, m-am dus în armată, unde am făcut întâi la munci agricole vreo două trei luni”, a povestit premierul. Acesta adăugat apoi că după Revoluție s-a apucat în final de Drept, însă nu a dat examenul, întrucât, conform acestuia, era concentrat pe afacerile sale.

„A venit Revoluţia, m-am căsătorit, au venit alte priorităţi, apoi am făcut facultate. În acel moment, tatăl meu a fost un om care a câştigat suficienţi bani, pentru că a fost pilot militar, dar a ieşit la pensie. Noi suntem trei fraţi, între timp fraţii mei se căsătoriseră, apăruseră nepoţii. Nu am cerut niciodată bani de la părinţii mei şi am mers către zona privată (...).

Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export, ca angajat. Am lucrat şi ca muncitor după ce nu am intrat, când am fost la Electronica Industrială, când am plecat în Armată, din acelaşi motiv, după care mi-am făcut propria companie. După ce am cumpărat toată concurența, după 7 ani, a apărut copilul și ne-am luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului și ne-am închis balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri.

Ads

Mi-am terminat studiile, am intrat în administrația locală, am devenit prefect interimar, am pierdut alegerile, am devenit viceprimar, am condus cea mai mare companie municipală”, a detaliat Ciolacu.

Conform premierului, acesta și-ar fi dat în cele din urmă examenul de licență, la care ar fi luat nota 9. Acesta a adăugat că a încercat și la doctorat, însă acolo „am fost exmatriculat”

„E singurul lucru neterminat din viața mea. Vă promit că îl termin când ies din politică”, a susținut liderul PSD”, mai notează Ciolacu.

În ce scandaluri a fost implicat noul premier

Până să ajungă președintele PSD și noul premier al României, Marcel Ciolacu a fost membru fondator al PSD și a ocupat pe rând toate funcțiile la nivelul organizației de tineret, organizației municipale și organizației județene a PSD Buzău.

Ciolacu a fost, de-a lungul timpului, consilier local, consilier județean, dar și prefect interimar. Între anii 2008 - 2012, Marcel Ciolacu a fost viceprimar al municipiului Buzău, iar în anul 2012 a câștigat primul mandat de deputat.

Ads

Marcel Ciolacu a fost implicat, de-a lungul timpului, în doua mari scandaluri. Unul dintre acestea se referă la participarea sa la o partidă de vânătoare alături de Omar Hayssam, care s-ar fi petrecut în Munții Buzăului în anul 2002. La acea vreme, prefect al județului Buzău era Ion Vasile, a cărui amiciție cu Omar Hayssam era de notorietate, Hayssam fiind și proprietarul celei mai mari fabrici de lemn de pe Valea Buzăului, Foresta Nehoiu. Ciolacu, care era mana dreapta a lui Ion Vasile, apare într-o fotografie alături de Omar Hayssam și de șeful Direcției Silvice Buzău, Cornel Pitiș. Marcel Ciolacu a susținut ca grupul care s-a fotografiat alături de sirian cuprindea mai mulți oameni, însa fotografia care a apărut în presă a fost trucată.

Un alt scandal în care a fost implicat Marcel Ciolacu este cel legat de URBIS SERV, societate care aparține Consiliului Local Municipal Buzău și care se ocupa cu îngrijirea străzilor și spațiilor verzi. Ciolacu a condus Urbis Serv între mai 2007 - iulie 2008, perioadă în care este acuzat că ar fi semnat un contract de asfaltare a unor străzi din municipiul Buzău cu firma Mecan Construct, care aparținea unui fost consilier județean PSD, Dumitru Dobrică, contract pe care Curtea de Conturi Buzău l-ar fi declarat ilegal în urma unui control din 2009.

Ads