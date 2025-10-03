Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”

Autor: Dan Stan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:37
437 citiri
Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”
Marcel Ciolacu, grafic / FOTO: Unsplash.com, captură Digi24 (YouTube), colaj Ziare.com

Fostul premier, Marcel Ciolacu, a lăsat o binecunoscută „moștenire”, un deficit imens, de peste 9%. Și totuși, cum se explică acesta? Politologul Andrei Țăranu a dat răspunsul.

Deficitul uriaș se explică prin faptul că Guvernul PSD+PNL+UDMR într-adevăr a făcut investiții masive, dar pentru că nu și-a respectat angajamentele din PNRR, România nu a mai primit sumele stabilite inițial cu Bruxellesul.

„A fost o perioadă în care guvernul a comunicat foarte prost și economia a fost distribuită foarte ciudat - de exemplu, unde s-a dus acel deficit. Dar știm că s-a dus în dezvoltare, în autostrăzi, însă acei bani, la care sperau guvernanții că vor veni apoi de la Uniunea Europeană, nu au mai venit. Și creșterea pensiilor, tot pe PNRR trebuia să fie, dar nu s-au mai primit banii, pentru că nici reformele nu s-au mai făcut”, a explicat Andrei Țăranu, pentru Ziare.com.

Cum au căzut PSD și PNL pe „tobogan”, din punct de vedere electoral

Declinul PSD și PNL se explică și prin intermediul conflictelor ce au avut protagoniști liderii celor două formațiuni, avertizează profesorul universitar.

„Când dădeau impresia de stabilitate, PSD și PNL s-au luat la ceartă pentru alegerile prezidențiale și apoi, după această ceartă, au intrat pur și simplu cu capul în zid, după anularea alegerilor din 6 decembrie”, a menționat cunoscutul analist politic.

Și bineînțeles, măsurile controversate au propulsat AUR în poziția de lider.

„Atunci când crește economia, când ai o perioadă înfloritoare, crești taxele. Le crești astfel încât să ai bani suficienți la buget, astfel încât atunci când economia începe să scârțâie, tai taxele. Dar la noi, taxele nu au crescut când economia a fost înfloritoare, ci am început să le creștem când economia scârțâie, fix al naibii de prost. Cine face acest lucru? PSD și PNL. PNL, care stă ascuns în spatele lui Bolojan și PSD, care încearcă să spună ceva, dar imediat intervine USR”, a concluzionat Țăranu.

Potrivit afirmațiilor fostului ministru de la Finanțe și documentelor oficiale, Marcel Boloș l-a informat în repetate rânduri pe fostul președinte al PSD în legătură cu problema deficitului. Însă, premierul Ciolacu ar fi ignorat complet.

Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”
Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cursul acestui an va mai avea loc o rectificare bugetară şi că este posibil ca, în ultima lună din 2025, să nu mai fie acordată subvenţia pentru...
Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, la împlinirea a 100 de zile de mandat, pentru o reformă în domeniul ordinii publice, astfel încât să existe mai puţini angajaţi în dispecerate sau...
#marcel ciolacu, #deficit bugetar, #Andrei Taranu , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apple Watch Ultra, eroul unui scafandru: cum i-a salvat viața în Golful Bengal și ce mesaj i-a transmis CEO-ul companiei
  2. Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”
  3. Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
  4. Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”
  5. Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
  6. Ilie Bolojan a anunțat când ar putea fi adoptat pachetul 3 de măsuri fiscale, deși al doilea nu a trecut încă de CCR
  7. Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. Câte locuri de muncă ar urma să creeze
  8. Elon Musk și George Simion, aliați de la distanță. Campanie comună în numele „salvării copiilor”
  9. Șeful ANRE vrea introducerea unui tarif binom la energie electrică. În jurul lui George Niculescu există, însă, controverse cărora le-ar datora ascensiunea politică
  10. Marile companii de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli