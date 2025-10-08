Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan: „Tânăr, cu stângăcii evidente, dar nu va fi rău pentru România”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 17:34
562 citiri
Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan: „Tânăr, cu stângăcii evidente, dar nu va fi rău pentru România”
Marcel Ciolacu FOTO Hepta

Fostul premier și lider PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit miercuri, 8 octombrie, la Gândul, despre mandatul prezidențial, coaliția de guvernare și rolul USR în actualul Executiv.

Întrebat despre primele luni de mandat ale președintelui, Ciolacu a spus: „E un președinte tânăr, sunt stângăcii evidente. Nu mă poate amuza când e o stângăcie, dar suntem oameni și eu am avut stângăciile mele, nu suntem roboți. A avut dreptate cu TVA și cu observația că România nu avea un plan economic. Trebuie să recunosc”.

Ciolacu a completat: „E un om inteligent, are ritmul său de lucru, analizează și apoi decide. Nu cred că va fi un președinte rău pentru România și români. Sunt un om optimist din fire”.

Pe tema securității naționale, fostul premier a subliniat: „Securitatea României e asigurată prin parteneriatul strategic cu SUA. Avem o relație extraordinară cu UE, avem pentru prima dată un vicepreședinte român al Comisiei Europene – Roxana Mânzatu. Dar, în privința securității, totul se datorează parteneriatului cu SUA”.

Mesaj pentru coaliție: „PSD va lua premierul la rotativă, categoric”

Fostul lider PSD a comentat și situația coaliției și spune că PSD nu va dori premierul în cazul unei eventuale demisii a lui Ilie Bolojan.

„Nu știu dacă Guvernul ar supraviețui fără Ilie Bolojan premier. Am văzut declarația dlui Grindeanu: chiar dacă pleacă Bolojan, PSD nu va solicita funcția de premier. Noi avem un acord, iar PSD urmează să preia funcția de premier la rotativă, categoric.”

Atac dur la USR: „Emană răutate și blochează guvernarea”

Despre rolul USR în coaliție, Ciolacu a fost extrem de critic: „Ca om politic și ca PSD-ist, cred că această coaliție și guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. Această răutate emanată constant, modul lor de a face politică și de a căuta vinovați… Ei nu sunt reprezentați în administrația locală și atunci e greu să înțeleagă nevoile administrațiilor locale și frustrările acestora”.

Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
Traian Băsescu e de părere că Nicușor Dan ar trebui să rămână „strict în atribuțiunile lui la Cotroceni” și că schimbarea guvernului ar trebui să vină abia după ce deficitul este...
Următorul scop politic al lui Marcel Ciolacu. Fostul premier și-a anunțat candidatura
Următorul scop politic al lui Marcel Ciolacu. Fostul premier și-a anunțat candidatura
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, 8 octombrie, la Gândul, că nu va mai candida pentru nicio funcție de conducere în partid, precizând însă că își dorește...
#marcel ciolacu, #Nicusor Dan, #presedinte, #premier, #Cotroceni , #stiri Marcel Ciolacu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rusia ameninta SUA, dupa anuntul lui Donald Trump: "Vom raspunde dur celor care ne fac probleme"
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" nu a mai suportat: "M-am saturat! Trebuie sa ne oprim"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan: „Tânăr, cu stângăcii evidente, dar nu va fi rău pentru România”
  2. Ilie Bolojan, în dialog cu industria agroalimentară: plan pentru promovarea produselor românești în străinătate
  3. Continuă ofensiva AUR împotriva președintelui Nicușor Dan. Un parlamentar a cerut să-i fie verificată starea de sănătate, deoarece există o "îngrijorare"
  4. Următorul scop politic al lui Marcel Ciolacu. Fostul premier și-a anunțat candidatura
  5. Marcel Ciolacu: „Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD”. Analiza guvernării, după finalizarea alegerilor interne din partid
  6. Pensionarii și bugetarii, loviți din nou în 2026? Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine cere această măsură SURSE
  7. Marcel Ciolacu: „Nu s-a făcut nicio reformă”. Creșterea TVA, „o greșeală fantastică”
  8. Primarul Bujduveanu justifică panica privind codul roșu: „Prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate ca Slobozia. Ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu”
  9. Marcel Ciolacu îl contrazice pe Ilie Bolojan: „România nu a fost niciun moment în pericol de incapacitate de plată”. Dă vina pe Guvern că a produs artificial panică în economie
  10. Un trumpist la Cotroceniul lui Nicușor Dan. Un politolog îl arată cu degetul pe unul dintre noii consilieri ai președintelui, care vrea ca Trump să ia Nobelul pentru Pace