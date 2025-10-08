Marcel Ciolacu despre Nicușor Dan: „Tânăr, cu stângăcii evidente, dar nu va fi rău pentru România”

Fostul premier și lider PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit miercuri, 8 octombrie, la Gândul, despre mandatul prezidențial, coaliția de guvernare și rolul USR în actualul Executiv.

Întrebat despre primele luni de mandat ale președintelui, Ciolacu a spus: „E un președinte tânăr, sunt stângăcii evidente. Nu mă poate amuza când e o stângăcie, dar suntem oameni și eu am avut stângăciile mele, nu suntem roboți. A avut dreptate cu TVA și cu observația că România nu avea un plan economic. Trebuie să recunosc”.

Ciolacu a completat: „E un om inteligent, are ritmul său de lucru, analizează și apoi decide. Nu cred că va fi un președinte rău pentru România și români. Sunt un om optimist din fire”.

Pe tema securității naționale, fostul premier a subliniat: „Securitatea României e asigurată prin parteneriatul strategic cu SUA. Avem o relație extraordinară cu UE, avem pentru prima dată un vicepreședinte român al Comisiei Europene – Roxana Mânzatu. Dar, în privința securității, totul se datorează parteneriatului cu SUA”.

Mesaj pentru coaliție: „PSD va lua premierul la rotativă, categoric”

Ads

Fostul lider PSD a comentat și situația coaliției și spune că PSD nu va dori premierul în cazul unei eventuale demisii a lui Ilie Bolojan.

„Nu știu dacă Guvernul ar supraviețui fără Ilie Bolojan premier. Am văzut declarația dlui Grindeanu: chiar dacă pleacă Bolojan, PSD nu va solicita funcția de premier. Noi avem un acord, iar PSD urmează să preia funcția de premier la rotativă, categoric.”

Atac dur la USR: „Emană răutate și blochează guvernarea”

Despre rolul USR în coaliție, Ciolacu a fost extrem de critic: „Ca om politic și ca PSD-ist, cred că această coaliție și guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. Această răutate emanată constant, modul lor de a face politică și de a căuta vinovați… Ei nu sunt reprezentați în administrația locală și atunci e greu să înțeleagă nevoile administrațiilor locale și frustrările acestora”.

Ads