Marcel Ciolacu a explicat, în sfârșit, de ce nu și-a arătat până acum diploma de Bac. „După ce am terminat liceul, tata m-a dat afară din casă și m-a trimis să muncesc”

"Voi nu ați prins vremurile acelea"

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a decis să facă lumină în controversa legată de diploma sa de Bacalaureat. Proaspătul reales președinte al PSD spune că și-a luat Bacul imediat după terminarea liceului, dar la scurt timp a fost dat afară din casă de tatăl său și trimis să muncească.

Ciolacu a promis chiar că, în curând, va face o conferință de presă în care va pune la dispoziţia celor interesați documentele sale de studii.

„Oricând vă pot pune la dispoziție și diploma de bacalaureat. Am și fost la Buzău, am căutat, am o copie lagalizată. În 1986 am terminat bacalaureatul, când am terminat liceul, am dat licența când am considerat eu. N-am scris cărți, n-am plagiat, chiar sunt un om normal”, a spus Ciolacu sâmbătă, 24 august, imediat după încheierea congresului PSD în urma căruia a obținut un nou mandat de președinte al partidului.

„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu ați prins vremurile acelea. Tata mi-a zis: Dacă nu ești în stare să intri la facultate, te duci la muncă. Apoi m-am dus în armată. Erau alte vremuri, acesta e adevărul”, a explicat Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că va face o conferință de presă în care va prezenta diplomele de studii.

„Mi-am făcut o familie, am muncit. Am muncit în mediul privat. Nu mi-e rușine cu nimic. Dar nici nu pot să răspund la toate știrile inventate. Nu pot să mă umilesc și să răspund fiecăruia cum crede el despre mine. Facem o conferință, vă arat actele și am încheiat cu toate. Nu am jignit pe nimeni și vreau să nu fiu jignit”, a mai spus Ciolacu.

Potrivit CV-ului actual, premierul a urmat cursurile Liceului de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din Buzău, în perioada 1982-1986.

A urmat cursurile Universității Ecologice din București (UEB) între 1991 și 1995. A absolvit Facultatea de Drept, din cadrul universității.

În 2004, a obținut și o diplomă în studii postuniversitare de specialitate, în management şi finanţare locală, tot la UEB.

Între 2008 și 2009, a urmat alte cursuri postuniversitare, la Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti, perfecţionându-se în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

În 2012, a primit diploma de masterat în managementul sectorului public, la SNSPA București.

Potrivit CV-ului, premierul are și competențe lingvistice, atât în limba maternă, cât și în limbile engleză și franceză.

Studii post-universitare fără licență

Primele semne de întrebare au apărut în 2023: o anchetă jurnalistică a scos în evidență mai multe inadvertențe din CV-ul premierului.

Potrivit G4Media, din CV-ul inițial lipsea liceul pe care Marcel Ciolacu l-ar fi urmat și absolvit.

Jurnaliștii au descoperit și că Marcel Ciolacu, deși a terminat facultatea în 1995, a promovat examenul de licență abia în 2004.

