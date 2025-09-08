Marcel Ciolacu explică cum a cheltuit fondul de rezervă al Guvernului. "Acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru"

Fostul premier Marcel Ciolacu a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, prin care susține că demontează acuzațiile că ar fi folosit „discreționar” fondurile din Fondul de Rezervă în scop electoral, precizând că peste 95% din bani au fost alocați pentru cheltuieli operaționale și investiții, majoritatea pe fonduri europene.

Ciolacu subliniază că gestionarea fondului a fost făcută de Ministerul Finanțelor și că alocările au vizat infrastructura, sănătatea și educația, beneficiind milioane de români și mii de firme din întreaga țară.

"Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor.

Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate", a transmis Ciolacu.

Fostul premier spune că nu a dus acasă banii din fondul de rezervă.

"Adevărul este simplu - acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri.

Ciolacu a criticat "așa-numitele reforme ale premierului Bolojan. Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare", a mai spus Ciolacu.

