Fostul premier și lider social-democrat, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, la Buzău, că actualul Guvern al României se confruntă cu „un deficit de empatie”, care, dacă nu va fi corectat, riscă să genereze „o criză socială”. Ciolacu a acuzat lipsa de viziune economică a Executivului și a susținut că măsurile luate până acum nu au dus la reducerea deficitului bugetar. Marcel Ciolacu este premierul considerat vinovat de situația economică actuală. În

Guvernul pe care l-a condus, acesta a împărțit doar într-un an 65 de miliarde de lei din fondul de rezervă, cât toate guvernele din ultimii 15 ani.

„M-am cam săturat, după patru luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap şi am de gând să explic şi să arăt de fapt neperformanţa unde se află în acest moment şi lipsa de viziune economică care a transformat dintr-o problemă de deficit, a transformat într-o criză economică. De fapt noi avem o mare problemă acum la Guvernul României, un deficit de empatie, care, dacă nu se opreşte, va duce la o criză socială”, a declarat Ciolacu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Buzău.

Fostul premier a criticat măsurile economice ale Guvernului, afirmând că în locul unei reforme structurale reale s-au făcut „concedieri colective” şi s-au blocat investiţii, salarii şi pensii.

„Criticile sunt întotdeauna binevenite. Am învăţat din propria experienţă. Când îţi asumi un rol în statul român şi o demnitate publică cum e cea de prim-ministru, trebuie să-ţi asumi şi criticile care vin. Dar cred că sunteţi de acord cu mine că, în acest moment, nu vorbim de nicio reformă structurală a statului român, vorbim de nişte concedieri colective. Ceea ce este cu totul şi cu totul altceva. Nu mai vorbim de burse, avem îngheţate salarii, avem îngheţate pensii, sunt blocate toate investiţiile, cineva le analizează, care-s bune şi care-s rele, toate investiţiile duc la anumiţi cetăţeni din diverse colţuri ale acestei ţări. Văd că e acelaşi deficit ca pe timpul meu, nicio îndreptare a deficitului prin acele măsuri de creştere a TVA-ului, vom vedea cum se închide anul. Deci ceva nu funcţionează”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Întrebat cum va colabora cu actualul Guvern în cazul în care va fi ales preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Ciolacu a afirmat că este dispus să colaboreze cu orice Executiv, indiferent de culoarea politică, dar a subliniat că acest lucru nu îl va împiedica să spună lucrurilor pe nume.

„Ciolacu nu mai este acolo. Ciolacu, ce a reuşit, primul trimestru al anului a avut încasări bune fiindcă este delay-ul investiţiilor de peste 120 de miliarde de anul trecut. Niciodată după Revoluţie, nu au fost atâtea investiţii în România. Deci sunt ferm convins că o colaborez foarte bine cu orice guvern, indiferent de cine este condus. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să spunem adevărul”, a afirmat Marcel Ciolacu.

