De ce fuge Marcel Ciolacu de candidatura la prezidențiale. Posibile jocuri subterane cu Mircea Geoană. „Cei care au pierdut, au fost înlăturați”

Este în tradiția PSD ca președintele partidului să fie cel care candidează la funcția de președinte al României, însă, din motive ușor de înțeles, Marcel Ciolacu vrea să rupă această tradiție. Social-democrații nu au mai câștigat scaunul de la Palatul Cotroceni de 24 de ani, iar toți liderii partidului, de-a lungul timpului, au fost „executați” politic chiar de către colegii lor. Penultimul lider al partidului a fost înlăturat chiar de Marcel Ciolacu, iar președintele social-democraților este conștient că aceeași soartă îl așteaptă și pe el în cazul unui eșec. A apărut, astfel, din nou în spațiul public, discuția referitoare la susținerea candidaturii lui Mircea Geoană, Marcel Ciolacu declarând că va propune această variantă în congres. Mișcarea i-ar permite să păstreze șefia partidului, fapt care se poate dovedi un avantaj pe termen lung.

Analistul politic Ion M. Ioniță, redactorul șef al revistei Historia, susține că Marcel Ciolacu este în pericol în cazul în care pierde cursa pentru Cotroceni, având exemplul predecesorilor săi care au pierdut puterea în PSD după o astfel de înfrângere.

„Există riscuri pentru Marcel Ciolacu și este foarte conștient de aceste riscuri pentru că, în cazul în care nu câștigă în alegerile prezidențiale, este foarte posibil să piardă funcția de președinte al PSD și, evident, postul de viitor premier. Pentru că este clar că cu un alt președinte, PSD va deconta înfrângerea și, ca de fiecare dată până acum, cei care au condus partidul în alegeri și au pierdut au fost înlăturați”, a afirmat Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Ads

Jurnalistul spune că, probabil, Marcel Ciolacu studiază foarte atent sondajele de opinie reale, nu pe cele publice, și atunci își evaluează șansele.

„Problema pentru el este că e greu să adune voturi din alte bazine electorale. Poate să se bazeze pe PSD, PSD va trage pentru el, dar nu îi ajung doar din bazinul PSD, îi trebuie și alte voturi, și aici este greu să strângă voturile necesare pentru a câștiga în turul al doilea, cu excepția scenariului în care intră în turul doi cu George Simion.”, spune el.

Ion M. Ioniță este de părere că liderul social-democraților este într-o poziție „delicată” și că este presat de partid să-și asume candidatura.

„E normal să fie așa, pentru că un candidat la președinție crește și șansele partidului să obțină mai multe voturi în alegerile parlamentare, dar, în fața acestor riscuri, probabil că președintele PSD încearcă diverse strategii. Una dintre ele ar fi cea cu Mircea Geoană, dar nu a spus că va susține o candidatură a lui Mircea Geoană în interiorul partidului, ci doar că se gândește să propună această candidatură.”, mai punctează Ioniță.

Ads

Analistul a amintit faptul că Marcel Ciolacu a mai folosit și alte scuze în trecut pentru a nu candida, una dintre ele fiind cea legată de data prezidențialelor în decembrie.

„S-ar putea să fie și acesta un subterfugiu, propunerea de a accepta partidul un independent. Puțin probabil ca PSD să accepte așa ceva, pentru că într-adevăr ar fi destul de greu de explicat electoratului de ce partidul nu merge singur în alegeri cu candidat propriu”, a mai spus Ioniță, care a completat că acesta este un semn de „slăbiciune electorală”, afirmă el.

„Acum depinde de scorurile celorlalți candidați, de ceea ce va face și domnul Geoană, pentru că nici la dânsul situația nu este ușoară. Are candidatura, dar nu are partidul care să-l susțină, deși are această platformă civică”, spune acesta.

Jurnalistul spune că există posibilitatea ca Mircea Geoană și Ciolacu să se înțeleagă pentru o susținere reciprocă pentru ca liderul social-democrat să-și păstreze funcția de premier și, implicit, partidul.

„Ceea ce putem spun este că, într-adevăr, vom avea în primul tur mulți candidați care vor lua voturi, nu vor fi doar doi favoriți cerți care să intre în turul al doilea, așa cum a fost de fiecare dată, și să nu uităm că PSD, de fiecare dată, și-a trimis candidatul în turul al doilea, chiar dacă nu avea mare priză la public, cum a fost doamna Dăncilă. Acum depinde cu cine va fi turul al doilea. Cu domnul Geoană, probabil domnul Ciolacu ar pierde, cum ar pierde toți ceilalți, cum arată sondajele de opinie, și atunci ar fi mai bine pentru președintele PSD să spună ‘da, eu l-am susținut pe Mircea Geoană, e candidatul nostru, deci am câștigat’ și atunci ar putea, într-o înțelegere cu Geoană să rămână premier, dacă pierde alegerile”, a mai spus analistul.

Ads

Jurnalistul Ion M. Ioniță spune că Marcel Ciolacu a reușit în acești ani în fruntea partidului să mențină un echilibru și liniștea în interiorul partidului.

„E o caracteristică a acestui partid această împărțire a puterii pe zone, să spunem, ale așa-zișilor baroni locali, care sunt întotdeauna într-o competiție pentru putere, și atunci depinde de abilitatea președintelui partidului de a păstra echilibrul și o pace internă în partid sau de a scăpa lucrurile de sub control și în acest caz se ajunge la conflicte deschise foarte dăunătoare”, a mai spus el.

Ioniță punctează faptul că, deși liniștit la suprafață, în partid există mereu competiție, iar un eșec al lui Ciolacu îl poate dezbrăca imediat de putere în partid, cu excepția cazului în care își păstrează funcția de premier, pentru că ar oferi taberelor din PSD în continuare acces la putere.

Coaliția PSD-PNL a decis să meargă cu candidați separați în alegerile prezidențiale. Dacă pentru PNL prima opțiune a fost Nicolae Ciucă, liderul partidului, și la PSD, conform tradiției, candidatul trebuia să fie tot președintele, în persoana lui Marcel Ciolacu.

Ads

Datele culese de casele de sondare arată însă o situație complicată. Mircea Geoană, care nu și-a anunțat încă oficial candidatura, este pe primul loc la intenția de vot, iar acest lucru îl neliniștește pe Marcel Ciolacu, care poate pierde partidul dacă este înfrânt.

Marcel Ciolacu le-a spus, joi, jurnaliștilor prezenți la Palatul Victoria, într-o discuție informală înaintea ședinței de Guvern, că va propune în Congresul PSD susținerea unui candidat la prezidențiale din afara partidului, după ce a fost întrebat despre o posibilă susținere a lui Mircea Geoană.

Totodată, coaliția PSD-PNL s-a pus în sfârșit de acord asupra datelor celor două tururi ale alegerilor prezidențiale. Astfel, primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 24 noiembrie, iar cel de al doilea tur va avea loc pe 8 decembrie.

Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 1 Decembrie, chiar de Ziua României.

Ads

Scurtă istorie a președinților PSD „executați” de partid

Istoria PSD a arătat că toți liderii care au eșuat în alegerile prezidențiale, cu excepția lui Ion Iliescu, au fost înlăturați de la putere de colegii lor, unii dintre ei dispărând pentru o perioadă din viața politică.

Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta sau Viorica Dăncilă, toți au fost „executați” de colegii de partid.

Adrian Năstase, după eșecul de la alegerile prezidențiale din 2004, când a fost învins de Traian Băsescu, a fost înlăturat nu doar din conducerea partidului, ci și din partid.

Evenimentul, care a avut loc la începutul anului 2006, și a fost denumit „Noaptea cuțitelor lungi în PSD”, s-a petrecut la Hotelul Confort din Otopeni. Ședința a durat aproape 9 ore. După ce l-a înfrânt la votul din congresul PSD pe Ion Iliescu și a preluat șefia partidului, Mircea Geoană a supus la vot excluderea lui Adrian Năstase.

Adrian Năstase era deja vizat în dosar „Mătușa Tamara”, iar noua conducere considera că acesta face rău partidului.

Și Mircea Geoană, după eșecul de la prezidențiale din 2009, în fața lui Traian Băsescu, a fost debarcat un an mai târziu din partid și de la șefia Senatului de noul președinte al partidului, Victor Ponta, protejatul lui Adrian Năstase.

A venit și rândul lui Victor Ponta, după înfrângerea din 2014 și scandalul Colectiv din 2015. Ponta a fost nevoit să demisioneze din fruntea Guvernului, pe fondul nemulțumirii generale din societate și, în același an, demisiona și de la șefia partidului, fiind în același timp urmărit de DNA.

Viorica Dăncilă este ultimul președinte al PSD „mazilit” după pierderea cursei pentru Cotroceni, iar cel care a debarcat-o de la conducerea partidului este chiar Marcel Ciolacu.

Viorica Dăncilă suferise o victorie zdrobitoare în fața lui Klaus Iohannis în 2019, iar noul pol de putere care se formare în PSD în jurul lui Marcel Ciolacu era nerăbdător să preia puterea.

Teama cea mai mare a lui Marcel Ciolacu pare să fie să nu aibă aceeași soartă ca predecesorii săi, iar pentru asta trebuie să-și asigure în continuare accesul la putere, de preferat din funcția de premier al României.

Ads