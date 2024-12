Ce s-ar afla în spatele deciziei lui Ciolacu de a retrage PSD de la guvernare. Doi lideri PNL l-au iritat SURSE

Marcel Ciolacu i-a surprins chiar și pe unii membri ai PSD cu anunțul făcut joi, 19 decembrie, privind retragerea partidului de la negocierile pentru formarea guvernului.

Ciolacu nu s-a consultat cu membrii conducerii PSD, potrivit unor surse din partid, citate de Hotnews. Nici Mihai Tudose, liderul eurodeputaților PSD, nu a știut despre această decizie și nici liderii din teritoriu.

Sursele din partid mai susțin că Ciolacu a luat decizia surprinzătoare după unele atacuri lansate de liderul PNL, Ilie Bolojan, și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu.

Marți, 17 decembrie, Bolojan a declarat, la Hotnews, că PSD are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier deoarece are cele mai multe mandate parlamentare, dar a subliniat că Marcel Ciolacu ”trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal, rezerva de autoritate şi de credibilitate pentru a da un semnal că lucrurile vor fi făcute altfel.”

”Dar aceasta este o chestiune care ţine de Partidul Social Democrat şi de dânsul şi n-ar fi deci corect din partea mea să vin acum într-o emisiune şi să dau note unor parteneri,” a adăugat liderul PNL.

A doua zi, miercuri, 18 decembrie, Ciprian Ciucu a vorbit, la Euronews, despre tensiuni de la negocieri, precizând că și-ar dori ca PNL să intre în opoziție.

”Au fost discuții destul de contondente între PSD și USR iar noi ne uitam la ei, așteptam să termine. PSD nu dorea USR la masă, iar USR nu voia neapărat să stea la masă ca să nu se murdărească de pesedism”, a spus primarul Sectorului 6.

Ciucu a adăugat că PNL și-ar fi dorit să stea alături de USR la putere, dar că partidul vrea să își asume responsabilitatea de a asigura o guvernare stabilă.

„Ce mi-aș dori și eu să mergem în opoziție… Nu mai stăm să ne batem capul, să stăm în opoziție, să punem de la PSD guvern minoritar… Tare mi-ar plăcea acest lux! Însă cineva trebuie să-și asume guvernarea și o facem fără nicio plăcere că aveam ce face la mine în primărie sau Ilie Bolojan la Senat”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL.

Ciolacu are ezitări în ceea ce privește un al doilea mandat de premier și și-ar dori să preia mai degrabă șefia Camerei Deputaților, au mai declarat surse din PSD.

