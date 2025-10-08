Marcel Ciolacu îl contrazice pe Ilie Bolojan: „România nu a fost niciun moment în pericol de incapacitate de plată”. Dă vina pe Guvern că a produs artificial panică în economie

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, 8 octombrie, într-un interviu acordat publicației Gândul, că România nu s-a aflat niciun moment în pericol de a intra în incapacitate de plată și că actuala situație economică a fost amplificată artificial printr-un discurs alarmist.

„Am auzit o declarație a primului ministru: am reușit să evităm intrarea în incapacitate de plată. România nu a fost niciodată în această situație. Eu am lăsat peste 12 miliarde de lei în buffer la Ministerul de Finanțe, iar Banca Națională are cea mai mare rezervă din istorie”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a criticat modul în care Guvernul a gestionat ultimele luni, afirmând că o simplă problemă bugetară a fost transformată într-o „criză economică”. „Nu avem, în acest moment, un plan economic. Am transformat o problemă bugetară aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte grav”, a declarat fostul premier.

Marcel Ciolacu a punctat că, potrivit datelor publice, consumul a scăzut cu 7%, iar investițiile sunt la un nivel mult sub cel prevăzut în buget. „Aveam prinse investiții de 149 de miliarde, iar acum suntem la 77 de miliarde, cu doar patru luni rămase din an, dintre care două de iarnă. Din punctul meu de vedere, nu vom atinge nivelul planificat”, a afirmat acesta.

Parlamentarul PSD a atras atenția și asupra efectelor majorării TVA-ului și ale inflației, menționând că încasările din TVA au scăzut, deși cota a fost crescută. „Am crescut TVA-ul și am încasat mai puțin. Inflația a fost 10,3%, am lăsat-o la 5,5%, iar acum e aproape 10%. Cifrele nu mint niciodată”, a punctat el.

Ads