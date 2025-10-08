Marcel Ciolacu îl contrazice pe Ilie Bolojan: „România nu a fost niciun moment în pericol de incapacitate de plată”. Dă vina pe Guvern că a produs artificial panică în economie

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:30
956 citiri
Marcel Ciolacu îl contrazice pe Ilie Bolojan: „România nu a fost niciun moment în pericol de incapacitate de plată”. Dă vina pe Guvern că a produs artificial panică în economie
Fostul premier Marcel Ciolacu. FOTO Hepta

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, 8 octombrie, într-un interviu acordat publicației Gândul, că România nu s-a aflat niciun moment în pericol de a intra în incapacitate de plată și că actuala situație economică a fost amplificată artificial printr-un discurs alarmist.

„Am auzit o declarație a primului ministru: am reușit să evităm intrarea în incapacitate de plată. România nu a fost niciodată în această situație. Eu am lăsat peste 12 miliarde de lei în buffer la Ministerul de Finanțe, iar Banca Națională are cea mai mare rezervă din istorie”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a criticat modul în care Guvernul a gestionat ultimele luni, afirmând că o simplă problemă bugetară a fost transformată într-o „criză economică”. „Nu avem, în acest moment, un plan economic. Am transformat o problemă bugetară aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte grav”, a declarat fostul premier.

Marcel Ciolacu a punctat că, potrivit datelor publice, consumul a scăzut cu 7%, iar investițiile sunt la un nivel mult sub cel prevăzut în buget. „Aveam prinse investiții de 149 de miliarde, iar acum suntem la 77 de miliarde, cu doar patru luni rămase din an, dintre care două de iarnă. Din punctul meu de vedere, nu vom atinge nivelul planificat”, a afirmat acesta.

Parlamentarul PSD a atras atenția și asupra efectelor majorării TVA-ului și ale inflației, menționând că încasările din TVA au scăzut, deși cota a fost crescută. „Am crescut TVA-ul și am încasat mai puțin. Inflația a fost 10,3%, am lăsat-o la 5,5%, iar acum e aproape 10%. Cifrele nu mint niciodată”, a punctat el.

Noi critici ale PSD la adresa premierului Bolojan: „O încăpățânare demnă de un kamikaze”
Noi critici ale PSD la adresa premierului Bolojan: „O încăpățânare demnă de un kamikaze”
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, liderul liberal cu care social-democrații guvernează în coaliție. Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor...
PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”
PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat într-un interviu la RFI România că Partidul Social Democrat ar putea vota, la un moment dat, o moțiune de cenzură, dacă...
#marcel ciolacu, #ilie bolojan, #coalitie de guvernare, #criza economica , #stiri Marcel Ciolacu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum afla Rusia in timp real coordonatele antiaerianei ucrainene
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
ObservatorNews.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsa din Harghita, cauta noi rezidenti. Oamenii vin aici pentru liniste

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primarul Bujduveanu justifică panica privind codul roșu: „Prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate ca Slobozia. Ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu”
  2. Marcel Ciolacu îl contrazice pe Ilie Bolojan: „România nu a fost niciun moment în pericol de incapacitate de plată”. Dă vina pe Guvern că a produs artificial panică în economie
  3. Un trumpist la Cotroceniul lui Nicușor Dan. Un politolog îl arată cu degetul pe unul dintre noii consilieri ai președintelui, care vrea ca Trump să ia Nobelul pentru Pace
  4. Radu Miruță, reacție după depunerea moțiunii AUR: „Înfrunt alături de colegii mei, caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”
  5. Cristian Ghinea acuză „operațiune politică” pe avertizările meteo: „Hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la București”
  6. CCR l-a amânat pe Nicușor Dan. Șeful statului susține că Legea privind libertatea religioasă și regimul cultelor ar încălca libertățile fundamentale
  7. AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Economiei: „Ministerul a devenit o agenție de plasare pentru USR”
  8. Noi critici ale PSD la adresa premierului Bolojan: „O încăpățânare demnă de un kamikaze”
  9. Cerere de transparență pentru activitatea Anei Birchall la Cotroceni, pe fondul scandalului cu CIA: ”Oare nu ar fi bine să aflăm cu ce s-a ocupat în mod precis?”
  10. PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”