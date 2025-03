Marcel Ciolacu, despre prezidențialele din 2024: PNL a vrut să candidăm separat și să ne înjurăm la televizor și pe unde apucăm - pe stradă, în lift, în metrou, în tramvai

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți,25 martie, în cadrul unui interviu că Partidul Național Liberal nu a dorit un candidat comun la alegerile prezidențiale, deși inițial exista o înțelegere în acest sens. Liderul PSD a subliniat că liberalii au optat pentru o abordare separată, decizie pe care el o consideră o greșeală politică.

„Eu știu că am avut, tot cu Partidul Național Liberal, dar cu altă conducere, o înțelegere. Am avut o înțelegere să avem listă comună la europarlamentare. În județe am candidat separat, cum e normal, că sunt alegeri locale, da? (…) Ne-am asumat împreună în fața românilor și… în septembrie să avem alegerile și să avem un candidat comun. Între timp, au luat altă decizie. Eu am rămas consecvent deciziei mele”, a afirmat Ciolacu la Gândul.

Liderul social-democrat a criticat felul în care PNL a gestionat alianța, sugerând că liberalii au preferat o competiție directă, care a dus la conflicte politice expuse public.

„(PNL a vrut – n.red.) să candidăm separat și să ne înjurăm la televizor și la dumneavoastră, și pe unde apucăm. Pe stradă, în lift, în metrou, în tramvai, unde ne-am prins, ne-am înjurat”, a spus Ciolacu la Gândul.

Totodată, premierul a reamintit importanța alianței PSD-PNL pentru stabilitatea României, mai ales în momentele de criză.

„Nu uităm când a intrat PSD-ul la guvernare, că eram în prag de criză socială și am luat anumite măsuri, unele plăcute, unele mai puțin plăcute, dar am reușit să avem cele mai mari investiții în România după 30 de ani. Am avut o coerență. Eu sunt mândru că n-am avut niciun scandal în interiorul Guvernului. Cine a luat decizia respectivă, să și-o asume”, a adăugat șeful PSD.

