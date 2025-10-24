Marcel Ciolacu intră în cursa electorală. Fostul premier candidează la alegerile din 7 decembrie

Marcel Ciolacu se pregătește să intre în competiția politică pentru șefia Consiliului Județean Buzău, urmând să își anunțe oficial candidatura sâmbătă pentru alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit organizarea scrutinului în București și în alte 12 localități din țară, inclusiv în județul Buzău.

Potrivit președintelui interimar al PSD Buzău, Romeo Lungu, „de principiu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău va fi Marcel Ciolacu”, urmând ca hotărârea finală să fie validată sâmbătă de organizația județeană.

În prezent, conducerea interimară a Consiliului Județean este asigurată de Adrian Petre, după ce Lucian Romașcanu a fost numit membru al Curții de Conturi Europene.

Sprijin cu rezerve din partea primarului Toma

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a confirmat că îl va sprijini pe Marcel Ciolacu în cursa pentru președinția CJ, dar a admis că o face cu rezerve.

„L-am criticat pe bună dreptate pentru greșelile pe care le-a făcut și acum să merg să spun ‘Uite ce băiat bun e Marcel, votați-l!’… e foarte greu”, a declarat edilul la Antena 3 CNN.

Toma a adăugat, cu o notă ironică, că bugetul Consiliului Județean Buzău depinde aproape integral de fondurile guvernamentale: „Aici e un buget mai mic… se finanțează 100% de la București. Mă gândesc că dacă vine domnul Grindeanu premier în 2027, la Buzău va curge lapte și miere”.

Deși a recunoscut că îi va fi dificil să se implice activ în campanie, Constantin Toma a subliniat că îi datorează lui Ciolacu sprijinul politic: „Marcel Ciolacu este cel care m-a propus la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs nici pe el, nici pe buzoieni”.

Totodată, edilul a precizat că va participa la Congresul PSD doar dacă va fi inclus în delegația organizației județene și a anunțat că nu îl va susține pe Sorin Grindeanu pentru președinția partidului.

Alegerile parțiale din 7 decembrie se anunță a fi un test important pentru PSD Buzău și pentru Marcel Ciolacu, care revine în prim-planul scenei politice locale după mandatul său de premier.

