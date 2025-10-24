Marcel Ciolacu intră în cursa electorală. Fostul premier candidează la alegerile din 7 decembrie

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:14
692 citiri
Marcel Ciolacu intră în cursa electorală. Fostul premier candidează la alegerile din 7 decembrie
Fostul premier Marcel Ciolacu. FOTO Hepta

Marcel Ciolacu se pregătește să intre în competiția politică pentru șefia Consiliului Județean Buzău, urmând să își anunțe oficial candidatura sâmbătă pentru alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit organizarea scrutinului în București și în alte 12 localități din țară, inclusiv în județul Buzău.

Potrivit președintelui interimar al PSD Buzău, Romeo Lungu, „de principiu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău va fi Marcel Ciolacu”, urmând ca hotărârea finală să fie validată sâmbătă de organizația județeană.

În prezent, conducerea interimară a Consiliului Județean este asigurată de Adrian Petre, după ce Lucian Romașcanu a fost numit membru al Curții de Conturi Europene.

Sprijin cu rezerve din partea primarului Toma

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a confirmat că îl va sprijini pe Marcel Ciolacu în cursa pentru președinția CJ, dar a admis că o face cu rezerve.

„L-am criticat pe bună dreptate pentru greșelile pe care le-a făcut și acum să merg să spun ‘Uite ce băiat bun e Marcel, votați-l!’… e foarte greu”, a declarat edilul la Antena 3 CNN.

Toma a adăugat, cu o notă ironică, că bugetul Consiliului Județean Buzău depinde aproape integral de fondurile guvernamentale: „Aici e un buget mai mic… se finanțează 100% de la București. Mă gândesc că dacă vine domnul Grindeanu premier în 2027, la Buzău va curge lapte și miere”.

Deși a recunoscut că îi va fi dificil să se implice activ în campanie, Constantin Toma a subliniat că îi datorează lui Ciolacu sprijinul politic: „Marcel Ciolacu este cel care m-a propus la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs nici pe el, nici pe buzoieni”.

Totodată, edilul a precizat că va participa la Congresul PSD doar dacă va fi inclus în delegația organizației județene și a anunțat că nu îl va susține pe Sorin Grindeanu pentru președinția partidului.

Alegerile parțiale din 7 decembrie se anunță a fi un test important pentru PSD Buzău și pentru Marcel Ciolacu, care revine în prim-planul scenei politice locale după mandatul său de premier.

Lider PSD, nou atac la Ilie Bolojan: „Eroul salvator nu înțelege cum funcționează piața financiară”
Lider PSD, nou atac la Ilie Bolojan: „Eroul salvator nu înțelege cum funcționează piața financiară”
Deputatul PSD Adrian Câciu a criticat, într-o postare pe Facebook, declarațiile publice care au sugerat o posibilă incapacitate de plată a României, susținând că acestea au dus la...
Grindeanu se simte urmărit permanent: "Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre"
Grindeanu se simte urmărit permanent: "Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, reclamă ”scurgerile de informaţii” către presă în ceea ce priveşte discuţiile care au loc în coaliţia de guvernare. ”Sunt nişte...
#marcel ciolacu, #PSD, #consiliul judetean buzau, #premier, #alegeri partiale , #stiri Marcel Ciolacu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Theodor Paleologu: "E foarte plauzibila o alianta PSD-AUR. Au foarte multe lucruri in comun"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit in accidentul aviatic din Vaslui

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorin Grindeanu, proiect paralel pe reforma pensiilor speciale: întâlnire cu cei mai importanți actori din Justiție, fără Ilie Bolojan
  2. Cristian Ghinea (USR), atac dur la adresa magistraților: „Justiție europeană pe dracu. Un CSM mai jegos ca sindicat decât orice sindicat pesedist”
  3. Marcel Ciolacu intră în cursa electorală. Fostul premier candidează la alegerile din 7 decembrie
  4. CSAT-ul pe care-l vrea Nicușor Dan. Temele ce vor fi discutate, potrivit surselor politice
  5. Lider PSD, nou atac la Ilie Bolojan: „Eroul salvator nu înțelege cum funcționează piața financiară”
  6. Pe ce s-a bazat PNL când a decis să meargă cu Ciprian Ciucu la Capitală. Pe ce loc este primarul Sectorului 6 în opțiunile de vot SONDAJ
  7. Nicușor Dan are un preferat pentru Primăria Capitalei. „Bineînțeles că am o preferinţă” VIDEO
  8. Un fost ministru vede foarte probabilă o alianță PSD - AUR. „Patrihoții sunt cei care urlă „nu ne vindem țara” - ca să o jefuiască ei”
  9. Rivalitățile din interiorul PSD. De ce s-a răzgândit Daniel Băluță în privința candidaturii la București. „Această competiție va fi strânsă”
  10. De ce vrea Ilie Bolojan să gestioneze exclusiv reforma pensiilor speciale: „Evident că nu are încredere în PSD”