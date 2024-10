Cum a ajuns Marcel Ciolacu să intre în politică și ce funcție a ocupat: ”Eram mai mulți prieteni, am decis să ne înscriem”

Intrarea în politică a lui Marcel Ciolacu a avut loc imediat după Revoluție, iar acesta își aduce aminte că ”își dorea să schimbe lumea”, așa cum se întâmplă adesea în etapa tinereții.

”Eram mai mulți, prieteni, și am decis să ne înscriem. Știți cum e în tinerețe: vrei să schimbi lumea! Am urcat treptat în politică, nu am sărit nicio etapă. Un parcurs normal, am urcat treaptă cu treaptă. Întâi la Organizația de tineret, la organizația municipală și apoi la cea județeană ”, rememorează Marcel Ciolacu.

Primele discuții despre administrație au fost în partid, iar primul pas în această direcție a fost în 2000 când, după 10 ani de la înscrierea într-un partid politic, acesta era ales consilier municipal.

„În organizație, am început să aud discuții despre administrație. M-au captivat, motiv pentru care am și urmat o serie de cursuri pe diverse teme de administrație. În 2000, la aproape 10 ani de la înscrierea în partid, am devenit pentru prima dată consilier municipal”, a adăugat Premierul.

Marcel Ciolacu a deținut funcțiile de consilier județean, respectiv prefect interimar, în noiembrie 2004. Pierderea alegerilor din acel an a reprezentat o scurtă pauză a actualului Premier din administrația publică și orientarea către mediul privat, revenind ulterior în serviciul public în calitate de viceprimar al Buzăului.

”Am devenit prefect interimar, am pierdut alegerile, am condus cea mai mare companie municipală, Urbis Serv S.R.L, apoi am fost viceprimar, începând cu 2008. Ulterior deputat, vice prim-ministru și acum prim-ministru”, punctează Marcel Ciolacu etapele principale ale parcursului său.

Primul mandat de deputat al lui Marcel Ciolacu a fost între 2012 și 2016, din partea Colegiului Uninominal nr. 7, Buzău. Din 2016 și până astăzi a obținut alte două mandate, în circumscripţia electorală nr. 10 din orașul natal. A ocupat funcția de vice-premier între iunie 2017 și ianuarie 2018, iar Premier al României este din iunie 2023.

”România a evoluat în 35 de ani, dar mai sunt multe de făcut”

Deși țara noastră s-a schimbat enorm de la Revoluție, mai este mult până ca România să ofere cetățenilor săi un nivel de trai și servicii sociale comparabile cu cele din vestul Europei, susține Marcel Ciolacu.

”Privind peste ani, da, România s-a schimbat enorm… mai sunt însă multe de făcut! De aceea, zi de zi încerc să mai schimb ceva în bine. Nu e zi în care să nu mă gândesc la idealurile și speranțele pe care le aveam atunci, când am pus piciorul prima dată în sediul partidului de la Buzău”, spune președintele PSD.

Acum, 35 de ani mai târziu, premierul Marcel Ciolacu candidat al PSD la alegerile prezidențiale, descrie dezideratul său pentru viitor ca unul de creștere economică a României și respect pentru români.

”Este timpul să privim spre viitor! Să le oferim oamenilor încrederea că acel viitor va fi mai bun pentru toți. România viitorului înseamnă în primul rând o țară puternică economic… Acesta este triunghiul strategic al dezvoltării României: industrie – agricultură – servicii. Aceasta este partea crucială a planului nostru de creștere în următorii 10 ani…nRomânia nu trebuie să mai aibă un președinte care îi împarte pe români în buni și răi. Între cei de aici și cei de peste hotare. Între cei de stânga și cei de dreapta. Între tineri și pensionari. Între public și privat. Între săraci și bogați. Toți merită să fie reprezentați și respectați!”, a punctat președintele PSD la momentul anunțării candidaturii sale la președinția României.

