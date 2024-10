Sâmbătă, 5 octombrie, Marcel Ciolacu și-a depus candidatura pentru președinția României. Premierul a făcut primele declarații:

„După o perioadă, din punctul meu de vedere, pe care românii nu și-au dorit-o în mod deosebit. În ultimii 20 de ani am avut 17 guverne, acesta a fost modul de abordare al foștilor președinți. Ca să-și poată conserva puterea au preferat acest lucru, în detrimentul românilor și al României. A venit momentul să privim cu echilibru și responsabilitate această funcție, această demnitate în statul român.

Vin cu un plan pentru România, un crez politic, un angajament moral. Părți din plan am expus, am prezentat la Congres, venituri mai mari și putere de cumpărare mai mare, reindustrializarea României, finalizarea autostrăzilor, a întregii infrastructuri, și-n educație și sănătate, vorbim despre demnitatea românilor din Diaspora. Trebuie să ne implicăm mai mult (...) Peste 5 milioane de români au preferat să părăsească România. Am un crez politic, am dorința de a uni", a declarat Ciolacu.

Premierul a ținut să-l pună la punct pe președintele Iohannis.

„Eu cred că președintele României trebuie să dea explicații asupra programului, de ce face anumite deplasări, ce-și propune în aceste deplasări, să dea explicații ce a realizat pentru România, să meargă cu oamenii de afaceri, să spună care au fost cheltuielile și câștigurile acelor deplasări. Sunt convins că vom avea un președinte echilibrat, normal, care va ști în primul rând ce nu trebuie făcut", a mai comentat liderul PSD.

Ads

Întrebat de ce nu cere, în calitate de premier, celor de la RAAPS, desecretizarea informațiilor referitoare la Iohannis, Ciolacu a replicat:

„Respect separarea puterilor în stat. Fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce face. Niciodată nu am comentat o decizie a unui magistrat, a CCR. Nu mi-a trecut prin cap că președintele poate să atace un partid politic, un lider politic. Cred că am depășit acest moment.

Domnul președinte ar trebui să desecretizeze toate cheltuielile din ultimii 10 ani. Oricum se va afla. Întotdeauna aflăm adevărul.

Cred că voi da voie să facă acest lucru cei îndreptățiți să facă, Parlamentul, Guvernul (dacă va câștiga alegerile)", a transmis Ciolacu.

Ciolacu a vorbit și despre planul de taxare și impozitare pentru 2025, în eventualitatea în care PSD va câștiga alegerile:

„Domnul Grindeanu și domnul Tudose, cu certitudine vor veni și vor detalia programul de guvernare. În ultimele zile au avut întâlniri cu toți partenerii sociali (...) În perioada următoare vor prezenta programul. Trebuie să venim cu o reformă a administrației (...)", a transmis Ciolacu.

Ads