Eugen Teodorovici, dezvăluiri despre Marcel Ciolacu: "E proaspăt tătic" VIDEO

Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al Finanțelor și membru marcant al PSD, a dezvăluit că premierul Marcel Ciolacu este din nou tată.

Eugen Teodorovici a spus într-o emisiune la Canal 33 că Marcel Ciolacu, 56 de ani, a devenit din nou tată, însă acest eveniment este ținut "în secret".

Premierul are un băiat, Filip, în vârstă de 24 de ani.

„Nu dau niciodată într-un om aflat jos, la pământ. Cum nu am dat nici în Florin Cîțu, nu voi da nici în el. Domnul Ciolacu are o problemă și o problemă mare față de Viorica Dăncilă. Dânsul a plecat de la partid, dar așa cum am spus, din păcate, are niște tigăi care zăgăne în spatele domniei sale. Dar eu îi doresc tot binele din lume, mai ales acum că e din nou proaspăt tătic”, a precizat Eugen Teodorovici pentru Canal 33.

„I-am urat tot binele din lume, dacă are un Dumnezeu… Uite, a fost acum la Papa, a fost și la Muntele Athos, cine știe! Nu știu unde ar mai putea merge? Poate în Tibet, cine știe!

De un botez e posibil să auzim la un alt șef de partid, dar nu la domnul Ciolacu. Acum încă nu! Tot ce face, face foarte bine mascat și asta înseamnă foarte mulți bani. Când ai un eveniment personal și dânsul are câteva… Domnul Ciolacu tot ce face e foarte bine mascat. Când ai un eveniment personal și dânsul are câteva la activ, și populația nu află, presa nu află înseamnă că s-au plătit multe, multe milioane de euro pentru a se ține sub capac!”, a mai spus Eugen Teodorovici.