Marcel Ciolacu dă de înțeles că nu se teme de Eduard Hellvig la alegerile prezidențiale. „Nu acceptă românii şmecherii”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă seara, 2 decembrie, că nu crede că societatea aromânească este pregătită pentru un preşedinte independent.

El mai spune că îi convine Eduard Hellvig, fostul director al SRI, ca "adversar politic".

Întrebat dacă va candida la preşedinţia României, Ciolacu a spus, pentru Realitatea Plus, că se confruntă în prezent cu multe provocări, precum respectarea jaloanelor PNRR şi implementarea reformelor. El a mai precizat că va trebui să poarte o discuţie în acest sens cu colegii lui.

"Nu poţi să iei decizii fără cifre. (...) Nu mi-am dorit să fiu nici premier. Când eram consilier local la Buzău, nu am avut o proiecţie că voi ajunge preşedintele PSD. Sunt lucruri care este bine să vină de la sine, dacă ele sunt destinate către tine", a spus el.

Întrebat despre o candidatură la preşedinţie a lui Mircea Geoană, liderul PSD a declarat că "lumea s-a schimbat" şi că liderii politici trebuie să "ţină ritmul cu o dinamică" şi cu "provocări geo-strategice" regionale şi mondiale neîntâlnite anterior.

"Nu poţi să vii să ridici pretenţii, să fii viitorul preşedinte al României, cu nişte şmecherii ieftine care se făceau prin '92-'96. Este altă provocare. România are o altă realitate. Este cu totul altceva. Totul este schimbat. (...) Societatea aromânească nu este pregătită încă pentru un preşedinte independent. Nu forţa lucrurile. Eu nu am forţat niciodată lucrurile", a spus el.

În ce priveşte o postare recentă a fostului director SRI Eduard Hellvig, care a scris că "România ordonată, fără să fie şi coordonată, riscă să se transforme într-un proiect cu nume frumos, dar cu un conţinut dezordonat, precum nişte covrigi fără o sârmă unificatoare", Ciolacu a replicat că nu a considerat acest text un atac.

"Eu cred că avem nevoie de o Românie ordonată. Eu nu am luat-o ca pe un atac. Sunt ferm convins că o Românie ordonată nu poate să fie decât dacă este şi o Românie coordonată. Sunt ferm convins, mai ales în contextul actual. PSD de obicei voia să ia totul, să câştige totul, să aibă totul şi a văzut că a pierdut toate alegerile. (...) Îmi convine ca şi adversar politic domnul Hellvig. Devine mai dinamică... (...) Am zis că îmi convine, nu am nicio problemă. Decizia PNL. Momentan, preşedintele PNL este domnul Ciucă. (...) Să ştiţi că am un partener corect în Nicolae Ciucă şi Nicolae Ciucă are un partener corect în mine", a spus el.

În ce priveşte un candidat comun PSD-PNL pentru preşedinţia României, Ciolacu a spus că nu exclude nicio ipoteză, dar a menţionat că o astfel de variantă trebuie explicată, astfel încât electoratul să nu aibă senzaţia că se creează o alianţă doar pentru ca partidele respective să rămână la putere.

"Ca să ai un candidat comun, românii trebuie să creadă în primul rând că cei care propun acel candidat comun aduc o plus valoare, un plan coerent, un program pentru România. Aduc explicaţii de ce au un candidat comun. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat, iar timpul devine foarte scurt. Nu poţi să îi păcăleşti pe români, să le spui: vom avea candidat. Eu nu exclud. Chiar nu cred că ar fi rău să avem un candidat comun, dacă vom avea şi o alianţă comună. Dar trebuie întâi să le explicăm românilor de ce facem acest lucru. Fiindcă ei s-ar putea să interpreteze:

'E o şmecheria de-a voastră, pentru a rămâne la putere'. Nu acceptă românii şmecherii", a spus el.

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a exclus posibilitatea unei "înţelegeri" cu preşedintele Klaus Iohannis, astfel încât el să candideze pentru funcţia de preşedinte al ţării, iar Iohannis să devină prim-ministru.

"Eu nu cred că preşedintele României, după zece ani, îşi doreşte să devină premier sau preşedinte de partid. Nu am avut această discuţie şi nici nu cred că o s-o am vreodată", a spus liderul PSD.