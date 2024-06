Marcel Ciolacu, despre momentul în care a fost ascultat în propria casă: „Am avut în dormitor, mi-ai intrat în intimitate pe ceva nefondat”

Președedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că i-a venit informarea că a fost ascultat în propria casă.

„Totuşi, am avut în dormitor, mi-ai intrat în intimitate pe ceva nefondat. A fost o încercare de stopare a mea”, a adăugat premierul.

„Când vine informarea te ia cu revoltă. Totuşi, am avut în dormitor, mi-ai intrat în imtimitate pe ceva nefondat. A fost o încercare de stopare a mea. Am sunat avocatul şi i-am spus că am 48 de ore în care pot să mă duc să văd ce s-a filmat la mine în casă. A doua zi m-am mai liniştit, am băut un pahar de vin. Cred că îmi făcea mai mult rău dacă mă duceam să văd filmări de la mine din casă. E un episod din viaţa mea depăşit”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri, într-un interviu acordat postului România TV realizat la volanul maşinii sale, într-o plimbare prin Capitală, chestionat dacă se simte confortabil ştiind că a fost ascultat în casă.

El a povestit cum, pe vremuri, a avut percheziţii făcute de Securitate.

„Noi suntem trei fraţi. Cel mai mare, Mihai, mai zbuldarnic, cum erau pe vremea lui Ceauşescu. Avea gânduri de fugă, cu tub de oxigen, tinereţe. Am avut percheziţii în casă făcute de Securitate pentru că fratele meu s-a dat mare că fuge el nu ştiu unde. A avut curiozitatea să se ducă la arhive să facă solicitare, să-şi vadă dosarul. Apoi a venit vecinul nu ştiu care… n-a fost o bucurie să constaţi anumite lucruri despre oameni cu care ai stat 30 de ani. Aşa că mai bine să nu ştiu. Cu ce mă încălzeşte? De ce să ne încărcăm negativ când putem fi oameni pozitivi?”, a mai povestit Ciolacu.