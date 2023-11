Marcel Ciolacu, atac fără precedent la adresa AUR, pe tema limitării plăților cash. „Aurul lor e o tinichea plină de minciuni”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a catalogat duminică, 5 noiembrie, la Congresul Partidei Romilor Pro Europa, drept „o nouă minciună şi o nouă provocare” informaţiile care circulă în spaţţiul public privind limitarea folosirii banilor cash, apelând la un joc de cuvinte pentru a lansa un atac la adresa AUR, care transmite astfel de informaţii.

„Oameni buni, cui să mă adresez cel mai bine? Ce specialişti am eu mai buni decât dumneavoastră în AUR? Oameni buni, sunt o tinichea, aurul lor e o tinichea plină de minciuni”, le-a spus Ciolac, romilor reuniţi, duminică, la Sala Palatului.

Ciolacu a vorbit duminică, la Congresul reprezentanţilor comunităţilor rome, despre „o nouă minciună şi o nouă provocare, cea cu cash-ul”, folosind un joc de cuvinte pentru a ataca AUR, care a sustinut inclusiv că limitarea plăţilor cash este o chestiune de libertate, precum ăi organizarea unui referendum pe acest subiect.

„E cineva de aici care nu are cash la el? Mariane, în ultimul timp nu au cash la ei?”, a spus Ciolacu, adresând a doua întrebare lăutarului Marian Mexicanu, invitat la Congresul romilor, unde a şi susţinut un spectacol.

„Credeţi că viitoarea conducere pe care o să o alegeţi nu o să aibă cash în seara asta la ei? Că nu mai poţi să vinzi porcul, nu poţi să vinzi porcul, nu poţi să vinzi calul, nu poţi să cumperi calul, că-ţi trebuie certificat? Oameni buni, cui să mă adresez cel mai bine ce specialişti am eu mai buni decât dumneavoastră în aur? Oameni buni, sunt o tinichea, haurul lor e o tinichea plină de minciuni. Reţineţi de la mine acest lucru! Nu au nicio treabă cu realitatea. Până şi eu care nu mă pricep foarte bine am râcâit pe bordură şi am văzut că e tinichea”, a spus Ciolacu.

Ads

Liderul AUR George Simion a anunţat că partidul iniţiază demersurile pentru două referendumuri, unul fiind pentru introducerea în Constituţie a plăţilor numerar.

„Conform legii se va organiza o strângere de semnături pentru plăţile în numerar, pentru introducerea în Constituţie a plăţilor cu numerar. Am văzut şi în alte ţări că se întâmplă acest lucru, în Austria, în Elveţia. Sigur, acolo nu există teoria conspiraţiei”, a explicat George Simion, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Într-o altă conferinţă, George Simion a afirmat că limitarea plăţilor în numerar, iar aceasta este o "problemă de libertate", care afectează îndeosebi persoanele sărace deoarece nu au carduri şi nici acces la bancomate.

„Se urmăreşte eliminarea numerarului într-o ţară în care jumătate din mediul rural este încă în noroi. Oamenii nu au apă, nu au canalizare, nu au gaze. Credem că este inacceptabil ceea ce guvernul Marcel Ciolacu face prin limitarea plăţilor în numerar. O dată, este o chestiune de accesibilitate pentru persoanele sărace, care nu au carduri, care nu acces la bancomate şi, după aceea, este o problemă de libertate. Multe alte ţări – dau exemplul Elveţiei, Austriei – poartă discuţii în aceste zile pentru introducerea plăţilor în numerar în Constituţie. Suntem un aprig apărător al libertăţii şi, de aceea, ne vom opune cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziţie. (...) Plăţile în numerar sunt despre libertate şi despre evitarea controlului social. Cred în acest lucru şi dau un exemplu personal în acest sens. În principiu, îmi iau banii în numerar", a declarat George Simion.

Măsurile privind limitarea plăţilor în numerar ar urma să intre în vigoare in 11 noiembrie.

Ads