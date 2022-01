Marcel Ciolacu: ”Cred că am făcut bine că ne-am asumat această intrare la guvernare”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 4 ianuarie, că actuala coaliție s-a dovedit a fi una eficientă, în condițiile în care au fost multe lucruri ratate în ultimii doi ani. Printre acestea se numără și vaccinarea, a precizat social-democratul.

Ciolacu a subliniat că intrarea social-democraţilor la guvernare a adus şi o stabilitate politică.

Întrebat ce s-a făcut bine şi ce nu a reuşit coaliţia până acum, liderul PSD a răspuns:

”S-a dovedit o coaliţie eficientă în ceea ce priveşte, de exemplu, bugetul de stat. Am avut bugetul în mai puţin de două săptămâni şi un buget predictibil, e foarte important pentru stabilitatea macro-economică, să ai bugetul prin respectarea legii până la 1 ianuarie. Noi am declarat că nu am ţinut cont de sondaje de opinie, de anumite previziuni că va scădea PSD-ul, că ce greşeli va face. Ne-am asumat această intrare la guvernare şi cred că am făcut bine, ne-am arătat şi forţa politică şi faptul că suntem un partid responsabil, avem foarte multe. Ce este greu este faptul că PSD-ul şi-a asumat ministerele cele mai complicate, de exemplu, cum este Ministerul Sănătăţii. În continuare avem şi acest val cinci, nu e depăşită pandemia, cum au spus unii că am învins pandemia”, a afirmat Ciolacu marți seară, la Antena 3.

El a precizat că s-au ratat multe lucruri în ultimii doi ani, printre care vaccinarea.

“Venirea PSD la guvernare a reprezentat şi o stabilitate politică, evidentă şi o speranţă, dar cel mai greu este să recâştigi încrederea românilor. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am ratat în ultimii doi ani, inclusiv vaccinarea, inclusiv bâlbele permise poate în valul 1, valul 2, dar nu şi în valul 4 şi sperăm ca acele momente să fie depăşite”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.