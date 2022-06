Marcel Ciolacu, ironic la adresa PNL: Am văzut la G7 cum „comuniștii” de americani și francezi au propus plafonarea prețului la petrol

Președintele PNL Marcel Ciolacu a transmis luni, 27 iunie, un mesaj ironic la adresa liberalilor, afirmând că în cadrul summitului G7 a văzut cum „comuniștii” de americani și francezi au propus plafonarea prețului petrolului, măsură similară cu cea a social-democraților.

"Noi am venit cu propunerea cu plafonarea, am văzut ieri la summit-ul G7 pe comuniştii de americani şi de francezi, care au venit, la fel, cu plafonarea preţului la petrol, dar presupun că ei au dreptul să fie comunişti. S-a venit cu această măsură, cu 5 lei la 10 litri, în care să fie jumătate susţinut de statul român, jumătate de către companii. Vreau să vă spun că în acest moment suntem al doilea cel mai mic preţ din Europa. Faptul că deja vorbim de o predictibilitate pe trei luni de zile, în care preţul la carburant să nu mai crească, deja este un pas înainte. Totul este în dinamică şi vom vedea ce măsuri vor mai trebui impuse. Această abordare de la summit-ul G7 arată că, şi de această dată, noi am venit cu varianta cea mai potrivită", a arată liderul PSD, într-o declaraţie acordată presei.

El a menţionat că în cazul în care se va ajunge iarăşi într-o "zonă nepredictibilă" din punct de vedere al preţului carburanţilor, plafonarea reprezintă "singura soluţie".

"Avem şi o realitate pe care trebuie să o spunem. Avem al doilea cel mai mic preţ din Europa, după Ungaria, unde s-a plafonat. (...) (La summit-ul G7) s-a mers cu plafonarea la nivelul petrolului. Am avut o discuţie la Bruxelles şi cu comisarii europeni social democraţi şi cu prim-miniştri social democraţi, inclusiv cu cancelarul Germaniei, şi se caută totuşi o soluţie unitară la nivel european. Este şi normal să fie acest lucru, pentru că altfel fiecare abordare a fiecărui stat duce la o concurenţă neloială în interiorul UE. (...) Rămân la părerea că dacă se intră iarăşi într-o zonă nepredictibilă, plafonarea rămâne singura soluţie, la fel cum a fost şi la energie, unde s-a venit cu compensarea", a spus liderul PSD.

