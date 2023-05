Marcel Ciolacu se pregătește pentru rolul de premier: „Sunt dispus să discut cu liderii de sindicat din învăţământ pentru a evita greva generală”

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a precizat că este dispus oricând să discute, pe parcursul acestui week-end, cu liderii de sindicat din învăţământ pentru a evita greva generală şi a adăugat că a stat de vorbă şi cu premierul Nicolae Ciucă, iar acest are o disponiblitate similară la dialog.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui week-end, cu liderii de sindicat din învăţământ şi să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit şi cu premierul Ciucă şi am garanţia că are o disponiblitate similară la dialog”, a scris Marcel Ciolacu, vineri pe Facebook.

Liderul PSD şi-a exprimat speranţa că „liderii sindicali înţeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea şcolii, ci şi în vieţile a milioane de familii”.

„Credinţa mea sinceră este că putem fi toţi capabili să punem pe primul plan responsabilitatea şi luciditatea. Există cu siguranţă soluţii la care putem ajunge cu calm şi raţiune, în timp ce copii îşi văd liniştiţi de şcoală. Cred că asta aşteaptă românii şi de la liderii politici, şi de la cei sindicali”, a completat Ciolacu.

Sindicaliştii din educaţie au anunţat, miercuri, după întâlnirea cu premierul Ciucă, la Palatul Victoria că nu s-a ajuns la un acord şi că greva din învăţământ va începe luni, 22 mai, pentru că promisiunile sunt nesatisfăcătoare.

La rândul său, premierul Nicolae Ciucă a declarat, la începutul şedinţei de Guvern de miercuri, despre discuţiile cu sindicatele din educaţie, la care au participat şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu şi miniştrii Educaţiei şi cel al Finanţelor, că au prezentat foarte clar care sunt posibilităţile bugetare ale Executivului în momentul de faţă şi că şi-au asumat la nivelul coaliţiei că în programul de guvernare care va fi aprobat săptămâna viitoare şi cu care va intra în funcţiune noul Guvern, să rezulte foarte clar că educaţia reprezintă prioritate naţională.